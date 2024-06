El incómodo encuentro entre Ester Expósito y Paris Jackson en Barcelona que se viralizó en las redes sociales

Escuchar

El pasado jueves, se llevó a cabo el desfile Desigual Barcelona, el cual reunió como invitadas a diferentes estrellas del mundo de la moda internacional. Entre las que asistieron al mega evento chic, se encontraron Ester Expósito y Paris Jackson. Ambas mundialmente conocidas por su trayectoria artística, la actitud de la hija de Michael Jackson dejó mucho que desear entre sus fans cuando evitó mantener contacto con la actriz española, a tal punto de que en varias ocasiones le dio vuelta la cara.

Las redes estallaron tras el encuentro que tuvo Ester Expósito con Paris Jackson en Barcelona, donde se las vio incómodas (Fuente: Instagram/@ester_exposito)

Este evento es uno de los más importantes para la industria textil en España, bajo una de las firmas de fama mundial. En el marco de la presentación de la colección primavera/verano 2025, el desfile contó con grandes figuras que presenciaron la pasarela con los nuevos diseños que pronto saldrán a la venta. Sin embargo, quienes se robaron la atención de todos, fueron las intérpretes, que desde los asientos laterales escenificaron momentos de tensión que se viralizaron en las redes y que cobró relevancia en los últimos días.

En los clips puede notarse cómo la hija del Rey del Pop evita deliberadamente un contacto visual con Expósito, quien se sentó a su lado y permaneció allí durante el resto de la jornada. Todo inició cuando la protagonista de las primeras temporadas de la serie de Netflix, Elite, arribó a la ceremonia y se acercó hasta la cantante, a quien le extendió un caluroso saludo. Al extenderle la mano, Jackson le sonrió e hizo lo mismo. Sin embargo, segundos después todo se tornó más frío.

En algunos de los registros que capturó la prensa y los espectadores, se pudo ver cómo en un momento Ester la miró fijo a Paris, con la intención de entablar una conversación, mientras que esta se maquillaba. Una vez que la estadounidense terminó de hacerlo, guardó sus cosméticos y volteó la mirada hacia otra dirección, por lo que dejó atónita a la española, quien posiblemente esperaba una respuesta más amistosa de su parte.

Paris Jackson evitó conversar con Ester Expósito en el desfile Desigual de Barcelona y su gesto dejó a todos atónitos (Fuente: Instagram/@parisjackson)

Luego, la actriz le sonrió, pero Paris evitó a toda costa hacer contacto visual. Además, mientras el desfile avanzaba, Expósito notó que una conocida suya se encontraba a tres personas de distancia, por lo que interrumpió la visión de Jackson y se dirigió hacia su amiga para saludarla. Por unos segundos, las dos hicieron un aspamento alegre entre besos y abrazos que llamó la atención de la cantante, pero con rostro inmutable, nuevamente desistió de conectar con ella.

La reacción de Paris causó conmoción en las diferentes plataformas virtuales, lo que generó una disparidad entre apoyo hacia la intérprete española y quienes destacaron el aspecto y modo de la cantante, sin importar que sus modales no fueran los esperados por el resto. De allí que surgieron especulaciones, sobre su vínculo, a pesar de no conocerse previamente.

“Ester es todo lo hermoso, elegante y educado que está en la vida”; “Pero en serio que fastidio la otra mirándolo tanto a uno, cuando claramente te está ignorando”; “A Paris le cayó muy bien Ester, se le nota en la cara la buena química que le da”; “Estas dos no se quieren. Qué decir”; “Paris simplemente no la conoce y no la interesa conocerla, no veo nada de malo en eso”; “Ester se lo merece por ser antipática con sus fans, que esto le sirva para bajar su ego”; fueron algunas de las opiniones en cuestión.

