Silvio Soldán reveló cuál es su secreto para estar saludable a los 90 años

Silvio Soldán estuvo presente en la emisión de este domingo del Almorzando con Juana Viale (eltrece) y habló sobre el secreto que lo ayuda día a día a estar saludable, pese a que cumplió 90 años hace dos semanas. Con una sonrisa y buen humor, apuntó a los buenos hábitos y aprovechó para bromear sobre la edad de Mirtha Legrand.

A pocos minutos del inicio del programa que conduce Juana Viale, el exconductor de televisión relató por qué la gente cree que él cumplió nueve décadas e incluyó al resto de los presentes a oír su historia irónica.

Silvio Soldán cumplió 90 años el 26 de marzo y contó qué hábitos lo mantienen saludable (Fuente: El Trece)

“Se dice que yo tengo muchos años. Y yo descubrí por qué la gente cree que tengo 90 años. Resulta que mis viejos, cuando se pusieron de novios, eran personas que siempre se querían adelantar en el tiempo. Entonces un día se pusieron de novios y especularon con que se iban a casar y a tener un hijo. Y por eso, para ganar tiempo me anotaron y 30 años después nací yo. Así que debo andar por los 60 o 70 años”, empezó Soldán.

Tras ese relato ficticio, contó la verdad: “Pero el 26 de marzo acabo de cumplir mis jóvenes 90 años. La voy a alcanzar a tu abuela [por Legrand]”. Con ese chiste, Viale respondió: “Es posible, la abuela va a paso lento”. Además, le preguntó si tenía algún “secreto”.

“A mí me gusta divertirme. Tengo amigos, nos juntamos y comemos de todo. Gracias a Dios puedo comer de todo, que mucha gente a esta edad no lo puede hacer. Y estoy muy feliz con eso. Salgo, me distraigo, disfruto”, agregó Soldán y luego reparó sobre aquello que lo mantiene en pie y saludable.

Silvio Soldán aseguró que su secreto para estar bien con 90 años repara en mantener una vida activa, comer de todo y trabajar (Fuente: El Trece)

“No paro de laburar, que es importantísimo. Si no preguntale a Mirtha. Hay que estar siempre en movimiento. Yo tengo muchos amigos que se jubilaron y a los tres meses se fueron de gira. Hay que mantener la mente activa y hacer cosas. Hago 400 cosas distintas, desde trabajar en el cine, en teatro, en eventos, escribo poemas y canciones, escribo aforismos… Me entretengo permanentemente. Además, viajo mucho por el país y a algunos países vecinos, soy medio de cabotaje porque no me conocen afuera”.

Antes de culminar, Silvio Soldán, creador del famoso programa de entretenimiento de los años 70, 80 y 90, Feliz Domingo, contó que ideó un formato de una hora, que lo lleva a cabo en eventos privados. Otra manera con la que dejó en claro qué es lo que lo mantiene saludable con nueve décadas.