Tini Stoessel reveló cómo y dónde será su primer festival

El pasado 3 de abril, Tini Stoessel anunció que se viene “Futttura”, su primer festival, que promete ser un repaso inolvidable por los mejores momentos de su carrera. Como era de esperarse, los fanáticos enloquecieron con esta noticia, y empezaron a prepararse para la preventa del show, que será este lunes 7 de abril. Sin embargo, también llenaron de interrogantes las redes sociales, acerca de cómo será la dinámica de este concierto.

En medio de cientos de rumores, Stoessel pasó por La Peña de Morfi (Telefe) y aclaró cómo será “Futttura”, que se llevará a cabo el 24 de octubre en Tecnópolis. ”Me siento orgullosa de haberme escuchado y de estar más preparada que nunca para poder brindar el mejor show de mi vida", expresó muy emocionada. Y añadió: “Es mucho más que un show. Es una experiencia en todos los aspectos. Por eso me emociona estar compartiendo esto que lo veníamos planeando hace tanto”.

Más adelante, aclaró un par de detalles más concretos sobre este innovador festival. “Para aclarar un poco: van a haber actividades. Obviamente, en un tiempo, se va a saber todo a la perfección. Pero, después del mediodía, la gente va a poder entrar a Tecnópolis, donde van a tener un montón de actividades que van a ser sorpresa, pero van a ser interactivas. Ustedes van a poder elegir, van a poder meterse en diferentes venues que van a ser en el exterior. Eso, por un lado”.

Tini Stoessel reveló más detalles sobre Futttura

“Después, termina el momento de las actividades, donde todos pueden disfrutar de eso, se abren las puertas, y pasan al lugar en donde están los tres escenarios. Y vos, en donde compres la entrada, vas a poder ver los tres escenarios. No es la locura de que tenés que ir corriendo de escenario a escenario. Eso para que quede claro. Donde sea que te sentás están los tres escenarios y los podés ver desde ahí. Quería aclarar eso porque estaba la duda”, detalló.

Luego, se sumó a la descripción de su idea Alejandro Stoessel, su padre, quien estuvo tentado de compartir más secretos sobre “Futttura” de los que habían previsto. “La idea fue ‘¿Cómo podemos innovar?‘. La realidad es que siempre nos gusta presentar algo diferente. Ya se había hecho River, se había hecho Vélez, y dijimos ‘Bueno, ¿por qué no hacemos tres escenarios en un formato tipo festival?‘“, señaló el productor. ”En realidad es más una experiencia para recorrer la carrera artística de Tini. Ella no quiere que yo cuente, pero algunas de las ideas que tenemos…“, relató hasta ser interrumpido por su hija, quien quiere que todo sea sorpresa.

Alejando Stoessel contó cómo surgió el proyecto de Futttura

“No, no. No arranques porque vas a contar todo como yo”, lanzó Tini para detener a su padre, quien se mostró insistente con la idea de dar más detalles. Sin embargo, la intérprete de “Miénteme” ganó la batalla familiar. “Mi papá cuando cuenta algo se le va larga, y cuando arranca la historia no termina más”, remarcó la cantante para que Alejando no comparta ningún tipo de pista.

Tini Stoessel compartió un tierno momento con su papá, Alejandro (Foto: Telefe)

De todas formas, segundos después se amigaron y compartieron en pantalla un tierno momento que emocionó a todos. Como parte de su acústico íntimo, la Tini cantó, “Pá”, la canción de su disco “Un mechón de pelo” que fue especialmente escrita para Alejando, cuando atravesó un complicado momento de salud.