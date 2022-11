El inesperado regalo de La China Suárez a Rusherking que ocupaba toda la calle

escuchar

La relación que empezó en medio de rumores, idas, vueltas y terceros en discordias, hoy se convirtió en una de las más sólidas del ambiente del espectáculo. Eugenia “La China” Suárez y Thomas Nicolás Tobar, conocido como Rusherking, están más enamorados que nunca y demostraron, una vez más, que para su amor la distancia no es un impedimento. Desde Qatar, ella le mandó un romántico regalo y él no pudo ocultar la felicidad que le produjo.

Desde que comenzaron su noviazgo, La China y Rusherking debieron sortear varios obstáculos, en particular, sus complicadas agendas que les demandan viajes constantes y no siempre les permiten estar juntos. Meses atrás ella se instaló en Uruguay para grabar una película junto a Joaquín Furriel y su novio se las arregló para visitarla en cada tiempo disponible que tenía. En estos días, la actriz volvió a subirse a un avión con destino a Qatar, pero sin la compañía de su pareja. No obstante, encontraron la forma de mimarse a pesar de estar en continentes diferentes.

China Suárez y Rusherking dejaron en claro que su relación se mantiene sólida (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Si bien la pareja es activa usuaria de las redes sociales y con frecuencia comparten likes, comentarios y posteos para manifestar el cariño que se tienen, pero esta vez, fueron por más. A través de su cuenta de Instagram, donde cuanta con más de tres millones y medio de seguidores, el músico mostró el regalo que le hizo llegar su novia. “Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa. Sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo mi amor”, escribió en la historia con emojis de corazones.

Rusherking mostró el regalo que le hizo la China Suárez

¿Cuál fue la sorpresa? Un pasacalles con letras de colores y corazones que leía: “De ti nada me separa. ¿Ya te puedo decir que te amo?”. Además, tenía firma: “Chinita”. La primera frase corresponde a la letra de “Perfecta”, la canción que le dedicó el cantante a la actriz, quien además fue la protagonista del videoclip. En esta oportunidad fue el tema que eligió para musicalizar el romántico momento.

La tierna respuesta de la China Suárez tras las románticas palabras de Rusherking (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Por su parte, desde Qatar, la China también respondió a las palabras de agradecimiento de su novio y la forma en la que expuso el regalo. “Estoy muerta por vos desde el primer día. Es para que te quede bien clarito”, tipeo en sus historias, en otra clara demostración de lo enamorada que está de su pareja.

La fuerte revelación de la China Suárez sobre cómo la afectó el Wandagate: “Tomé medicación”

Si bien la madre de Rufina, Magnolia y Amancio aseguró que está en un “muy buen momento personal”, que se evidencia en su relación con Rusherking, recientemente reveló que esto no fue así en el pasado, más precisamente mientras la polémica separación de Wanda Nara y Mauro Icardi -mejor conocida como Wandagate- la tuvo en el ojo de la tormenta.

La China Suárez reveló cómo le afectó el Wandagate.

Durante su paso por Almorzando con Juana Viale (eltrece) contó la dificil época que vivió cuando estalló el escándalo mediático y su nombre se hizo eco en todas partes. “Tomé medicación. La gente que no me conoce, me ve fuerte y piensa que no me importa nada, pero eso me juega en contra. Pensaron: ‘Démosle. Total, no le pasa nada. Es inquebrantable’. Pasás por antipática y soberbia, porque yo soy muy introvertida. Y esperan eso de una porque estás muy expuesta, pero yo soy la que está a un costado hasta que me vienen a hablar”, remarcó.

