Tres panelistas de Bendita se encontraron con la China Suárez y Rusherking y revelaron la incómoda situación que vivieron: “Desprecio absoluto”

No hay dudas de que la relación entre Eugenia “La China” Suárez y Thomas Nicolás Tobar, mejor conocido como Rusherking, tomó por sorpresa a más de uno. Todo comenzó con un complejo entramado de rumores, peleas y terceros en discordia, pero los famosos demostraron que están más enamorados que nunca y que el noviazgo va en serio. Este fin de semana, al parecer, no tuvieron la mejor de las actitudes con algunos colegas del medio. El equipo de Bendita (elnueve) se los cruzó en un restaurante y relataron la incómoda situación que vivieron cuando se acercaron a saludarlos.

Tras confirmar su relación, Rusher y la China, ya no se esconden y demuestran su amor públicamente. Comparten desde likes y comentarios en Instagram hasta viajes a distintas partes del mundo, solos o con los hijos de ella: Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, a quienes tuvo con Benjamín Vicuña. No obstante, la buena onda que parecen tener en redes no sería la misma en todos los ambientes. Este lunes feriado, Beto Casella contó la desagradable actitud que tuvieron con Horacio Pagani, Edith Hermida, Lola Cordero y Alejandra Maglietti.

El equipo de Bendita se cruzó con la China y Rusher y aseguraron que les negaron el saludo (Foto Instagram @rusherking)

Durante el programa del lunes y tras pasar un informe de la exCasi Ángeles, Casella se dispuso a contar la inesperada situación que vivieron sus compañeros. Contó que Pagani, Hermida, Cordero y Maglietti coincidieron con la China y Rusher en un bodegón y cuando se acercaron a saludarlos se llevaron una sorpresa. “Nunca les pasó como si no los estuvieran viendo. Era la indiferencia y el desprecio absoluto”, sostuvo.

En esta línea, el conductor intentó encontrar una justificación para la forma en la cual se manejaron los jóvenes. “Capaz están confundidos de programa o de género. El que nos ve todas las noches, sabe que nos importa tres cara... qué es de la vida y de la cama de la China Suárez. Acá se arman clips televisivos con preguntas, respuestas, situaciones caritas y frases. Por ahí se confunde con otro que si le interesa”, reflexionó.

Asimismo, Lola Cordero dio más detalles del encuentro que tuvo con el cantante y la modelo. “La cortada de rostro fue tremenda”, indicó, a lo que Alejandra Maglietti sumó: “Nos resultó incómodo y sobre todo por Horacito, que lo convencimos de ir y terminó de la peor manera”.

Los panelistas de Bendita contaron el incómodo encuentro que tuvieron con Rusher y La China

En cuanto a cómo sucedió todo, Cordero explicó que les avisaron que la pareja estaba afuera. “Le digo a Edith ‘lo llevamos a Horacio, que dice que no entiende la música urbana, para que un trapero en condiciones le explique lo que es’. Nos pareció divertido, lo agarramos de la mano, fuimos a presentarle a Rusherking y no nos dijeron ni hola. Una cortada de rostro tremenda”, describió.

“Aunque sea ‘hola’, una sonrisa”, agregó Maglietti: “Estaban los dos tirados así (recostados en la silla con los brazos cruzados)”. Asimismo, su colega indicó que solo por Pagani, podrían haber tenido un buen gesto porque “se notaba que podía ser un familiar nuestro”. A su vez, cuestionó que “lo mínimo que podía hacer era saludarlo al aunque sea por respeto a una persona mayor”.

Por otro lado, el periodista deportivo tomó la palabra y dio su versión de los hechos. “Yo no quería ir, me arrastraron estas tres chicas y me hicieron hacer un papelón”, resaltó. Antes comentó que al final “el de la punta le dio la mano” y de acuerdo a sus colegas, se trató de Rusherking. Sin embargo, con el gesto que hizo, el apretón no fue con la mejor onda.

Antes de dar por finalizado el tema, Bato Casella decidió decir unas últimas palabras, con una clara crítica a la forma en la que se manejaron el músico y la actriz. “A nosotros lo mejor que nos puede pasar es que venga alguien a saludar, es una bendición”, remarcó. “Se ve que somos claramente diferentes, ni mejores, ni peores. Dos universos totalmente diferentes”, sentenció.

LA NACION