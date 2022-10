Magnolia Vicuña cantó la canción que Rusherking le dedicó a la China Suárez y enterneció las redes

escuchar

Si hay algo que quedó claro durante el último tiempo es que el noviazgo entre Thomas Nicolás Tobar -Rusherking- y Eugenia “La China” Suárez va en serio. Se dedican posteos en Instagram, comparten salidas solos y con amigos, se apoyan mutuamente en sus respectivos proyectos y se muestran más enamorados que nunca. Incluso, el músico quiso evidenciar aún más su amor y tuvo un romántico gesto: le dedicó su nueva canción “Perfecta”. Ella, que además participó del videoclip, la compartió por todos lados, feliz y orgullosa. Sin embargo, fue un video que subió de su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, el que se robó todas las miradas.

El romance entre Rusher y la China tomó por sorpresa a más de uno. No obstante, ellos reafirmaron que están felices juntos y no dudan en demostrarlo a diario. Semanas atrás, ella viajó a Nueva York, con una invitación de Carolina Herrera para participar de la Semana de la Moda, y él decidió acompañarla. Lo mismo hizo hace unos meses, cuando la actriz se instaló en Uruguay, para grabar El Duelo, una película de Star + junto a Joaquín Furriel. Si bien, se contactaron virtualmente a través de mensajes y videollamadas, su novio cruzó la frontera varias veces para visitarla. De esta manera quedó claro que la distancia no es un impedimento y encontraron la forma de estar cerca sin importar sus complicadas agendas.

"Perfecta" la canción que Rusherking le dedicó a la China Suárez

Pero, ahora la historia de amor entre ellos sumó un nuevo condimento: la musicalización. El trapero estrenó “Perfecta”, una colaboración que hizo con Dread Mar-I y se la dedicó a su novia, quien además participó del video musical que dirigió Sofía Malamute.

La Ciudad estuvo empapelada con imágenes promocionales de ella y Rusher no dudó en posar al lado de los carteles, con una amplia sonrisa en el rostro. Sin embargo, no solamente ellos disfrutaron del producto final. Magnolia, la hija de la China, ya se aprendió la letra y su madre no pudo ocultar su orgullo.

A través de una historia, la exCasi Ángeles, compartió un tierno video de Magnolia, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña en 2018, al ritmo de “Perfecta”. Bajo la influencia artística de sus padres, bailó y cantó, por el jardín, un fragmento de la nueva canción: “No hay nadie más, solo vos cuando me mirás”. Además, toda una artista, a pesar de su corta edad, lució una pollera azul marino y una remera del mismo color con estampado rosa y blanco y, su cabello largo al viento.

Magnolia Vicuña bailó y cantó al ritmo de "Perfecta"

Asimismo, Amancio, el hijo menor de Suárez y Vicuña, tampoco quiso quedarse afuera y también apareció en la historia donde se lo pudo ver con su nuevo corte de cabello. Por su parte, la actriz, llena de orgullo con la actitud que tuvo la pequeña, quién interpretó la pieza musical inspirada en su historia de amor con Rusher, no dudó en grabarla y compartir el tierno momento con los seis millones de seguidores que tiene en Instagram.

