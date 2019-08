El futbolista le hizo a la modelo argentina un obsequio inesperado para celebrar sus 23

Están muy enamorados. Las demostraciones de amor entre Sergio "Kun" Agüero y Sofía Calzetti lo dejan en claro y esta vez, el jugador redobló la apuesta. Para el cumpleaños número 23 de su novia, que celebraron en un exclusivo restaurante en Manchester, el crack le dio un regalo muy especial: sorpresivamente, la modelo argentina estuvo acompañada por dos amigas y su propia madre. De esta manera, la agasajada no sufrió la distancia y la nostalgia durante su festejo.

"¡Increíble sorpresa! ¡@10aguerosergiokun, sos lo mejor de este mundo! ¡Un año más de felicidad y aprendizaje! ¡Solo palabras de agradecimiento a este mundo y todos los que lo hacen día a día más lindo!", escribió Sofía en su cuenta de Instagram en la que publicó varias fotos y videos de la celebración.

En sus historias, publicó además un mensaje emotivo: "Deseo este nuevo año seguir aprendiendo, evolucionando, sonriendo y sabiendo superar todos los obstáculos que se me interpongan. ¡Agradecida y feliz por todo lo que me dio y me da esta vida!", escribió junto a un emoji de corazón.

En junio, el Kun recibió sus 31 años también acompañado de Sofía. En aquella ocasión, la pareja optó por un festejo con temática Peaky Blinders. La producción británica de Steven Knight emitida por la BBC- y que se encuentra disponible en Netflix- es un drama histórico sobre una familia de gángsters, ambientado en la década del 20 en Birmingham. Por lo tanto, se lo pudo ver al Kun y a sus amigos caracterizados de acuerdo a la época.

En mayo, después de algunos rumores que lo vinculaban conTini Stoessel (el futbolista participó de su video "22"), Aguero blanqueó la relación con Calzetti a la que conoció precisamente en el cumpleaños de la cantante en el boliche Jet.