escuchar

Es habitual que Antonela Roccuzzo esté muy activa en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 39 millones de seguidores que quieren ver qué hace en su vida diaria. En esta oportunidad, la esposa de Lionel Messi sorprendió a todos al mostrarse con un look cómodo e ideal para hacer yoga, una de las actividades que no pueden faltar dentro de su rutina.

Hace varios años que comenzó su camino como empresaria e influencer, lo que la llevó a representar a varias marcas de prestigio internacional, principalmente del mundo de la moda y la belleza. Ahora, mostró su línea favorita de una marca de indumentaria y dejó en evidencia su look comfy ideal.

Antonela Roccuzzo mostró su conjunto ideal para hacer yoga

Se trata de un conjunto de dos piezas en color bordó. Tanto el buzo como pantalón están en el mismo tono y son ideales por su comodidad. Como dejó en evidencia, este será su look elegido para llevar adelante sus rutinas diarias de yoga, las cuales suele compartir en sus redes sociales con mucho entusiasmo.

Para mostrar las prendas, la esposa del Campeón del Mundo se hizo una selfie que permitió que sus seguidores puedan verlo en detalle, y como era de esperarse, recibió muchos elogios y comentarios.

Cabe destacar que en el último tiempo, la influencer dejó en claro su pasión por el deporte, el entrenamiento y la vida saludable, lo que la llevó a mostrar también sus rutinas de ejercicio exigente, que sigue al pie de la letra para fortalecer su cuerpo. En ese marco, se la pudo ver en más de una oportunidad con Messi en el gimnasio, demostrando que comparten el mismo fanatismo por estar en forma y convirtiéndose en una de las parejas fit del momento.

Año Nuevo, costumbre vieja: Antonela Roccuzzo mostró el hábito que repetirá este 2024

Con el comienzo del año, muchas personas deciden dejar atrás algunos hábitos que no suman a su vida, para así poder iniciar otros renovados, pero no es el caso de la esposa del capitán de la Selección Argentina, ya que según les aclaró a sus seguidores de Instagram, hay algo que no piensa dejar de hacer: entrenar diariamente.

Todo salió a la luz cuando Antonela Roccuzzo subió una historia en el gimnasio de Miami a su perfil y arrobó a su nuevo entrenador personal, Bret Contreras, con quien empezó a trabajar cuando se mudó a Estados Unidos. “Retomando rutina con el profe”, escribió junto al emoticón de un brazo exhibiendo un músculo entrenado, además de que compartió una postal del establecimiento de calidad a donde asiste, que se presenta en sus redes oficiales como un centro especializado en tonificar las piernas y los muslos.

Teniendo esto en cuenta, se supo que la esposa de La Pulga ya retomó sus actividades habituales tras sus extensas vacaciones en Argentina. Cabe destacar que la pareja y sus tres hijos regresaron a Rosario, la ciudad natal del futbolista y de su mujer, para disfrutar en familia las festividades de fin de año y reencontrarse con todo el clan Messi.