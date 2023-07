El look de Jey Mammon en los Martín Fierro: qué tiene que ver Lizy Tagliani con el traje que eligió

escuchar

La asistencia de Jey Mammon a los premios Martín Fierro 2023, que se celebraron la noche de este domingo 9 de julio, generó una gran polémica y expectación. El exconductor de La Peña de Morfi fue suspendido por tiempo indeterminado por Telefe, luego de que saliera a la luz la denuncia por abuso sexual que pesó contra él, en marzo pasado, cuya causa se cerró porque prescribió. A pesar de las críticas, Juan Martín Rago aseguró su presencia en la gala, aunque acudió casi una hora tarde al evento, con un traje que incluyó un guiño a Lizy Tagliani.

La Peña de Morfi fue nominada como Mejor programa musical en los Martín Fierro 2023, pero finalmente el galardón se lo llevó Puente Musical, de elnueve. Mammon aseguró horas antes su asistencia a la ceremonia y, además, apuntó que, en caso de que se llevara la estatuilla el ciclo televisivo que presentó hasta marzo pasado, subiría al escenario. El exconductor asistió casi una hora tarde al evento, cuando ya había sido anunciado el resultado de dicha categoría, y se sentó con los integrantes del equipo del programa, a excepción de Georgina Barbarossa.

Jey Mammon llegó a la gala de los Martín Fierro y reveló por qué llegó tarde

En diálogo con Luis Ventura en Secretos verdaderos (América TV), Mammon destacó un detalle del look que lució en la gala de premios, que incluyó un guiño a la actriz argentina. “Tengo el traje que iba a usar en el casamiento de Lizy Tagliani, que no fui”, apuntó. “Pobre Lizy. Se hablaba de todo lo que me estaba pasando”, dijo, en referencia a la difusión de la denuncia por abuso sexual que pesó sobre él en 2020.

Jey Mammon reveló un detalle de su traje para los Martín Fierro

Y agregó: “El traje quedó ahí, colgando. Y, así como quedó, como está, me lo voy a poner. No le pienso mandar a la tintorería”.

