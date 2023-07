Jey Mammon reveló qué hará si La Peña de Morfi gana los Martín Fierro 2023

escuchar

En medio de la polémica por la presencia de Jey Mammon en los Martín Fierro 2023, el conductor se refirió a su asistencia a la ceremonia y habló sobre cuál será su actitud en caso de que La Peña de Morfi —el ciclo de Telefe por el que forma parte de los nominados a quedarse con una estatuilla— consiga el premio de su categoría.

Desde la denuncia de Lucas Benvenuto, quien aseguró que el humorista abusó de él cuando tenía 14 años, Jey Mammon permanece alejado de la televisión. De todos modos, tras algunas semanas con poca exposición, comenzó una contraofensiva judicial contra su denunciante.

En el ámbito mediático, una de las fuentes de polémica fue la invitación que recibió a los Martín Fierro como parte de La Peña de Morfi, programa nominado en la categoría de mejor musical. Esto se debe a que él fue el conductor del ciclo durante el año pasado y, en esta edición, la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra) busca distinguir la labor de la radio y la televisión en 2022.

En diálogo con Luis Ventura durante la emisión de Secretos verdaderos (América TV), Jey Mammom explicó que sigue contratado por Telefe a pesar de no estar en pantalla y señaló que no considera esta situación como un castigo.

Jey Mammon reveló qué hará si La Peña de Morfi gana el Martín Fierro

Con respecto a su presencia en los Martín Fierro 2023, afirmó que se sentará en la mesa del programa, que subirá al escenario en caso de que el ciclo sea elegido como ganador y que no dudará en tomar un rol protagónico frente al micrófono. “Perdón, ¿cuál es el año por el que está nominada La Peña de Morfi? ¿Yo durante todo el año pasado hice ‘murguita’ en el programa? Era el conductor. Nunca jamás me hice el ‘guacho pistola’, pero ahora sí. Te quiero decir qué con esto. Yo no era uno que estaba ahí un ratito...”, expresó Mammon.

Ante la repregunta de Ventura sobre si hablaría, el humorista no dudo: “Obvio, ¿cómo no voy a hablar? Pero no estoy desafiando con esto. No me enojo ni con vos ni con nadie”. En esa misma línea, agradeció al ente y al periodista por invitarlo a la entrega de los premios. “Yo le quiero agradecer a Aptra y a vos, porque instalaste el tema mediáticamente”.

En respuesta a esto, Ventura se restó mérito en la cuestión, le remarcó que hizo “lo que piensa” y continuó: “¿Por qué te iba a dejar afuera? Explicame”. Ante eso, Jey decidió continuar con los elogios y hacer hincapié en el debate sobre su presencia durante la ceremonia. “Te tengo que agradecer porque hay gente que no hace lo que piensa; y que sé yo, que me lo expliquen los que pueden pensar que me pueden dejar afuera. Porque hoy hay un debate en nacional. Hay gente que dice ‘tiene que ir’ o ‘no tiene que ir’”, manifestó.

Jey Mammon aseguró que subirá al escenario si La Peña de Morfi gana en los Martín Fierro Telefé

La lista completa con todos los nominados a los Martín Fierro 2023

Ficción

Dos 20 (TV Pública)

El hincha (elnueve)

El primero de nosotros (Telefe)

La 1-5/18 (eltrece)

Periodístico

Animales sueltos (América)

Opinión pública (elnueve)

Periodismo para todos (eltrece)

Humorístico-de actualidad

Bendita (elnueve)

No es tan tarde (Telefe)

La puta ama (América)

Deportivo

Somos mundiales (Televisión Pública)

Selección argentina, la serie (elnueve)

Pasión por el fútbol (eltrece)

Noticiero diurno

América noticias (América)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (elnueve)

Noticiero nocturno

América noticias (América)

En síntesis (eltrece)

Telefe noticias (Telefe)

Interés General

Almorzando con Juana (eltrece)

Gran Hermano, el debate (Telefe)

PH, podemos hablar (telefe)

Musical

Festival País (Televisión Pública)

Unísono (Televisión Pública)

La peña de morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Magazine

A la Barbarossa (Telefe)

A la tarde (América)

Cortá por Lozano (Telefe)

Cultural educativo

Archivo general de la emoción (Televisión Pública)

La liga de la ciencia (Televisión Pública)

Noche de mente (Televisión Pública)

Entretenimientos - juegos

100 argentinos dicen (eltrece)

Bienvenidos a bordo (eltrece)

Trato hecho (Telefe)

Entretenimientos-conocimiento

La hora exacta (elnueve)

Los 8 escalones del millón (etrece)

Pasapalabra (Telefe)

Big show

Canta conmigo ahora (eltrece)

La voz argentina (Telefe)

¿Quién es la máscara? (Telefe)

Reality

El hotel de los famosos (eltrece)

Gran Hermano (Telefe)

MasterChef Celebrity (Telefe)

Gastronomía

Cocineras y cocineros argentinos (Televisión Pública)

Ariel en su salsa (Telefe)

Qué mañana (elnueve)

Viajes

País federal (Televisión Pública)

Un pequeño gran viaje (Telefe)

Resto del mundo (eltrece)

Juvenil

Altavoz (Televisión Pública)

Futuralia (Televisión Pública)

Instalate (América)

Labor en conducción femenina

Pampita Ardohain (El hotel de los famosos, eltrece)

Georgina Barabarossa (A la Barabarossa, Telefe)

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha, eltrece)

Verónica Lozano (Cortá por Lozano, Telefe)

Labor conducción masculina

Coco Sily (Noche de mente, Televisión Pública)

Ángel de Brito (LAM, América)

Santiago del Moro (Gran hermano y MasterChef Celebrity, Telefe)

Marley (Por el mundo y La voz argentina, Telefe)

Labor periodística femenina

Angela Lerena (Rumbo a Qatar, Televisión Pública)

Liliana Caruso (América Noticias, América)

Dominique Metzger (Telenoche, eltrece)

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili (Telefe noticias, Telefe)

Rolando Graña (América noticias, América)

Jorge Lanata (Periodismo para todos, eltrece)

Mauro Szeta (El noticiero de la gente, Telefe)

Cronista-Movilero

Carolina Amoroso (Telenoche, eltrece)

Guillermo Panizza (Telefe noticias, Telefe)

Gustavo Tubio (Arriba argentinos, eltrece)

Actor protagonista de ficción

Luis Machín (El hincha, elnueve)

Luciano Castro (El primero de nosotros, Telefe)

Damián de Santo (El primero de nosotros, Telefe)

Benjamín Vicuña (El primero de nosotros, Telefe)

Actriz protagonista de ficción

Selva Alemán (Activamente, Dos 20, Televisión Pública)

Jorgelina Aruzzi (El primero de nosotros, Telefe)

Mercedes Funes (El primero de nosotros, Telefe)

Paola Krum (El primero de nosotros, Telefe)

Actor de reparto

Daniel Valenzuela (El hincha, elnueve)

Daniel Fanegro (El primero de nosotros, Telefe)

Sebastián Presta (El primero de nosotros, Telefe)

Actriz de reparto

Nancy Duplaá (Supernova, elnueve)

Carlona Reyna (El primero de nosotros, Telefe)

Violeta Urtizberea (La 1-5/18, eltrece)

Revelación

Federico Bal (Resto del mundo, eltrece)

Rocío Gómez Wlosko (El primero de nosotros, Telefe)

Wanda Nara (¿Quién es la máscara?, Telefe)

Labor humorística

Dan Breitman (La puta ama, América)

Campi (Flor de equipo, Telefe)

Pichu (Recreo, América)

Autor-Guionista

Ignacio Apolo y Federico Marrale (Dos 20, Televisión Pública)

Nicolás Allegro, Daniel Aramayo y Sabrina Blanco (El hincha, elnueve)

Ernesto Korovsky y Romina Moretto (El primero de nosotros, Telefe)

Dirección de ficción

Alejandro Ciancio (El hincha, elnueve)

Alejandro Ibáñez y Jorge Nisco (La 1-5/18, eltrece)

Pablo Vázquez y Pablo Ambrosino (El primero de nosotros, Telefe)

Dirección de no ficción

Lucas Areco (LAM, América)

Claudio Cuscuela (MasterChef Celebrity, Telefe)

Eugenio Gorkin (Gran hermano, Telefe)

Producción integral

Gran hermano (Telefe)

La voz argentina (Telefe)

¿Quién es la máscara? (Telefe)

LA NACION