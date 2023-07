Violeta Urtizberea recordó su infancia junto a Fernán Mirás y definió su relación pasional con Juan Ingaramo: “Se hizo la magia”

escuchar

Violeta Urtizbera es una de las protagonistas de Casi muerta, la segunda película dirigida por Fernán Mirás, a quien la une una vieja y tierna historia. “ Él fue pareja de mi mamá de mis tres a mis ocho años. Viví con él. Para mí es una persona muy especial. Es parte de mi familia. Y cuando me propuso estar en la película, le dije que sí antes de leer el guion”, contó la actriz en una entrevista. Además, confesó que la relación con su pareja Juan Ingaramo está signada por el drama y adelantó que está por grabar una nueva serie junto a Gonzalo Heredia y Luciano Castro.

Violeta Urtizberea y Fernán Mirás junto al elenco de la película Casi Muerta: Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Paola Barrientos, Alberto Ajaka y Ariel Staltari Agencia Raquel Flotta

“Con Fernán habíamos trabajado juntos en una obra de teatro que hicimos con Benjamín Vicuña [Terapia amorosa], y estuvo buenísimo, pero esto era muy especial, porque era su película y él me estaba dirigiendo. Aparte, hay algo que me resulta muy emotivo y es que cuando era mi padrastro él era muy jovencito y tenía una cámara de esa época, de los noventa, y me filmaba todo el tiempo. Hacíamos películas desde que me preguntaba ‘¿quién es Dios?’, ‘¿qué es la muerte?’. Es hermoso, y si no fuera por él yo no tendría material de esa época ”, le contó la actriz a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Y agregó: “Hay un momento en la película en la que el nene le dice al personaje de Natalia [Oreiro] que lo angustia no saber qué significa que ella se va a morir. Y después le aclara: ‘Ya sé qué es: que no vas a estar nunca más en ningún lugar’. ¡Y yo le dije eso a Fernán cuando era chiquita!”.

Violeta Urtizberea recordó la época en la que Fernán Mirás fue su padrastro instagram.com/violeurtizberea

La exprotagonista de Las Estrellas abordó también su problema con el insomnio. “Me cuesta conciliar el sueño. Aparte, me neurotizo y empiezo a contar las horas que me quedan de sueño... Si no fuese que después tenés la resaca horrible de no dormir, yo no dormiría. No sé bien por qué motivo tengo ese problema. Es cierto que en mi casa no había una rutina: a veces nos despertábamos temprano, otras veces tarde. Y en mi casa, ahora, pasa lo mismo, porque no tenemos la rutina de entrar a trabajar a las ocho, salir a las 18″, explicó. Y aclaró: “Pero igual, tengo una mente muy activa -lo que no quiere decir que piense grandes cosas- y me gusta mucho, aunque suene cursi, vivir. Entonces, me despierto y ya estoy con unas ganas de empezar el día tremendas. No soy de los que se quedan en la cama”.

En pareja con el cantante y actor Juan Ingaramo, con quien tuvo a su hija, Lila, la actriz contó que está enamorada como el primer día. Y como ejemplo de la admiración que siente por su pareja, indicó: “‘Dos extraños’, el nuevo tema que canta junto a Zoe Gotusso es hermoso. Imaginate que lo escuché un montón en casa y lo tengo recontra metido en mi cabeza. Pero lejos de cansarme, lo escucho todo el tiempo en el auto sola”.

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea Gerardo Viercovich

Sin embargo, aclaró que por ahora no tienen planes de casamiento. “Es un poco por cábala... Pero igual, nos pasa que no le encontramos el porqué. Si lo encontramos, seguramente nos casemos, pero ya tuvimos una hija, tenemos una casa en común... ¡Es un montón! Son cosas que nos unen para toda la vida. Y en el caso de casarme, lo haría para hacer una fiesta. Y bueno, todavía estamos pagando la casa, así que tenemos que ahorrar un poco de plata, así que por ahora hacemos fiestas chiquititas”, indicó.

Con respecto a cómo vive su relación con el músico, explicó: “ Tengo una relación con el amor desde la pasión. Si veo a dos personas que ya están como acostumbrados, me deprime. Y siempre me pareció hermoso el estado de enamoramiento y toda esa etapa maravillosa, pero después me costaba que eso se prolongue. Y ahora, sucedió la magia ”.

La actriz y el cantante son padres de Lila

De todos modos, reveló que varias veces hizo la valija y amenazó con irse en medio de una discusión: “Es cierto: hago escenas. ¡Soy actriz! En el momento realmente siento que se terminó todo, pero a los diez minutos... Soy trágica. Mi cerebro realmente piensa: ‘Esto no va más’. Y por cualquier boludez. Por suerte Juan tiene bastante paciencia... A veces, cuando las peleas son un poco más fuertes, capaz que los dos entramos en esa, pero dura medio día. Nunca estuve más de un día sin verlo por estar peleados. Es parte de un show que hago y él ya lo conoce. Pero la verdad es que sufro un montón. Pienso en dónde puedo ir a vivir, hago un proyecto de futuro en mi cabeza, y capaz que a los cinco minutos ya estamos lo más bien ”.

“Es mi manera de sentirme libre, de pensar: ‘Esto se puede terminar en cualquier momento’. Y en eso hay algo que tiene que ver con el volver a elegirnos, con sentir que eso que nos pasa sigue vivo. En una entrevista dije que éramos muy pasionales y después me arrepentí, porque era un término que antes se usaba para definir a las parejas que se la pasan peleando fuerte... Y no es el caso. Nunca llega eso, es más bien desde un lugar de drama: ‘¡Hasta luego! ¡Te quise mucho!’”, explicó.

La actriz, además, adelantó que está por empezar a grabar una serie junto a Gonzalo Heredia y Luciano Castro para Flow. “¡Todos feos me tocan!”, bromeó. Y adelantó que su personaje será la esposa de Heredia. “Es un policial”, reveló.

LA NACION

Temas Violeta Urtizberea