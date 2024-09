El mal momento que pasó David Beckham filmando su documental para Netflix

Escuchar

Al igual que muchas otras estrellas del mundo del deporte, David Beckham tuvo su propia docuserie, Beckham, la cual se estrenó el año pasado y por la que fue galardonado recientemente con un Emmy. Aunque se lo pudo ver en las escenas relajado y sin ningún tipo de inconveniente, el exfutbolista reveló un dato que sorprendió a todos.

En 2018, se convirtió en presidente del club Inter Miami CF de la Major League Soccer Facebook David Beckham

Según contó durante una conferencia de prensa de la Sociedad Real de Televisión en Londres, el proceso de filmación de la producción, que se encuentra en la plataforma de streaming Netflix y tiene un total de cuatro capítulos, no fue una grata experiencia. “Me preocupó y me puso nervioso, y a Victoria también (…) Odié casi cada momento de su realización… Fue muy difícil”, confesó.

Y agregó: “Por mucho que la gente crea que sabe todo sobre nosotros, en realidad no es así y nosotros no dejamos que se abran esas puertas de nuestra casa, pero sabía que era el momento adecuado para contar la historia”.

El auge de los documentales en plena pandemia y el décimo aniversario de su retiro del fútbol fueron las principales razones por las que el copropietario del Inter Miami accedió. “Cuando me retiré, no estaba listo para hablar sobre mi carrera y lo que había sucedido”, sostuvo.

David y Victoria Beckham están casados hace 25 años Backgrid UK/The Grosby Group

En ese sentido, mencionó que necesitaba de cierta incomodidad para romper el hielo y exprimir aquel momento. “Cuando conocí a Fisher Stevens supe que este era el hombre que me haría sentir realmente incómodo, y sabía que tenía que sentirme incómodo para hacer el documental que hicimos”, dijo sobre el director del proyecto.

Pese a las dificultades que atravesaron, el resultado fue el esperado tanto por él como por su esposa, Victoria Beckham. Debido a esto es que los padres de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, se centrarán en un mismo proyecto, pero que girará sobre la diseñadora de moda y empresaria británica.

Cabe destacar que la miniserie Beckham no solo muestra la carrera futbolística de quien fue condecorado con la Orden del Imperio Británico, por la que recibió el rango de Oficial en la misma, sino también transita el camino que lo llevó a convertirse en un ícono de la moda. Asimismo, cuenta con testimonios de familiares, amigos y compañeros de equipo, quienes colaboraron en el relato de los problemas personales y profesionales que el deportista enfrentó.

Uno de los temas más controversiales que toca el documental es el supuesto affaire que el ex mediocampista habría tenido con su asistente personal, Rebecca Loos, durante su etapa en el Real Madrid (2003 y 2004), historia que los protagonistas nunca confirmaron, pero que tampoco se desmintió rotundamente. Pese a aquellos rumores de los que los medios se hicieron eco, Victoria y David siguieron juntos e incluso este año celebraron sus 25 años de casados.

Rebecca Loos habló en medio del estreno del documental de David Beckham Instagram @victoriabeckham / @rebeccaloosofficial

A raíz de esto, en los últimos días, la ex Spice Girls reveló el motivo por el que no se separó del padre de sus hijos, pese a las infidelidades. Según explicó la empresaria en diálogo con la revista Elle, sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, y la manera de cuidarlos es lo que en la actualidad los mantiene unidos.

“Tenemos una regla de igualdad, ya sea en el cuidado de la casa o de los niños. Lo único que no se me da bien es cocinar, así que delego en él”, contó también la cantante británica de 50 años, y completó: “Yo me ocupo de las bebidas. Nunca digo que no a una copa de Borgoña, a una piscina de champán, a un tequila Don Julio 1942… ¡Él tampoco! Es nuestro pasatiempo”.

