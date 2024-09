Romeo, el hijo de David Beckham, se retira del fútbol y ya tiene nueva profesión

Escuchar

Romeo Beckham, el hijo de Victoria y David Beckham, tomó una decisión que llamó la atención del mundo entero: abandonar su carrera como futbolista profesional para dedicarse de lleno al modelaje. El joven de 22 años se desempeña en el equipo inglés Brentford B, pero a pocos días de su renovación, se reunió con las autoridades del club para anunciarles que dejaría por completo su profesión.

El diario The Sun informó que la pasión de Romeo por la industria de la moda creció en los últimos años y que esta decisión crucial en su carrera fue acompañada por sus dos padres, quienes lo alentaron a continuar siendo la imagen de muchas marcas y animarse en un futuro a desfilar en las pasarelas más reconocidas del mundo. “Ha disfrutado de su tiempo en Brentford, pero necesita centrar su atención en la moda, que es donde reside su pasión. Tiene la vista puesta en trabajar con algunas marcas importantes”, remarcó el periódico que logró contactarse con los representantes de la estrella.

Romeo Beckham junto a su padre (Foto: Instagram @Romeobeckham)

“Es una decisión meditada que lo acerca a su madre, ya que parece que Romeo espera firmar un acuerdo con la importante casa de moda parisina Safe Management“, añadieron desde Inglaterra sobre la tentadora oferta que hizo dar al muchacho un giro de 180 grados en su vida y continuar los pasos de Victoria Beckham en la industria de la moda.

Al enterarse, los fanáticos de Romeo comenzaron a dejarle en redes sociales mensajes de aliento; pero no faltaron los enojados por “desperdiciar” su talento. “Tienes que seguir, no dejes el fútbol”; “Sigue tu camino y no escuches a los demás” y “El fútbol no es para chicos blandos. Si tuviera la oportunidad que tuviste tú... no la dejaría pasar”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron en sus posteos de Instagram.

La foto con la que Romeo Beckham anunció el comienzo de su carrera como modelo Foto: Instagram @Romeobeckham

Haciendo oídos sordos a los haters, el ahora exfutbolista compartió una foto con un look muy jugado para darle comienzo a su nueva era. En la imagen se lo puede ver luciendo un buzo oversize negro con flores blancas, un gorro rojo, jeans acampanados y un calzado beige con el interior de lana.

La cambiante vida profesional de Romeo Beckham

El recorrido de Romeo Beckham en el mundo del deporte comenzó en el equipo Arsenal como futbolista. Pero en el año 2015, tras ser liberado por el club, optó por centrarse en su carrera como tenista. Es así como comenzaría una montaña rusa de cambios, a la que sus padres y familiares ya parecen estar acostumbrados.

En el año 2020, volvió a darle una segunda oportunidad a la disciplina que hizo famoso a su padre y se unió al Inter Miami. Posteriormente, en enero de 2023, fichó por el equipo de reservas del Brentford B, con la intención de mantenerse en forma.

Romeo Beckham fue parte de publicidades de moda desde sus primeros años de vida impulsado por su mamá (Foto: Instagram @Romeobeckham)

Durante uno de los partidos, al ser entrevistado, dijo: “Estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí. Vine aquí al principio para mantenerme en forma durante el parón de mi liga, entonces llegó la oportunidad de venir cedido y nunca había estado tan emocionado”. Pero lo que nadie se imaginaba era que abandonaría el fútbol profesional para siempre con tan solo 22 años.

LA NACION