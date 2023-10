escuchar

Tres de las plataformas de streamings más consumidas anunciaron el inicio de rodajes y algunos estrenos, tanto de series como de documentales. A continuación, la lista de los nuevos títulos que se vienen en HBO Max, Flow y DGO.

“La hija de Dios: Dalma Maradona” se estrenará en HBO Max

La hija del 10 revelará los aspectos más personales del gran futbolista y adelantó lo que se verá en este proyecto, que fue rodado hace dos años. A fines de octubre se estrenará en la plataforma HBO Max la serie La hija de Dios: Dalma Maradona, dirigida por Lorena Muñoz, cineasta también responsable de biopics como Gilda y El Potro.

El estreno en la plataforma está pautado para el 26 de ese mes y consta de tres episodios de 45 minutos en los que la hija actriz de Diego Armando Maradona hablará de los aspectos más personales de su padre, reuniendo también los testimonios de Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Lalo Maradona, Jorge Burruchaga, Fernando Signorini, entre otros.

El estreno de “La hija de Dios: Dalma Maradona” está pautado para el 26 de ese mes Ig / @Dalmaradona

“Es un documental que hicimos hace dos años”, reveló Dalma en diálogo con la señal deportiva TNT Sports y agregó: “Me convocaron para hacer un documental que tuviera que ver una obra de teatro que yo había hecho”.

Parte el rodaje se llevó a cabo en La Bombonera. Al estadio del Napoli no pudieron entrar. “Me pasó algo muy lindo que fue encontrarme con todas las personas que lo conocieron a él de verdad; que estuvieron en un equipo, que se lo cruzaron de alguna manera, y ninguno me habló de él como futbolista, sino lo que les dio a ellos como persona. Fue muy hermoso para mí conocer a esa gente y que me contaran historias tan lindas que no tenían que ver con fútbol”, fueron las palabras de la hija mayor de Maradona.

Entre los testimonios con los que contó se presenta el del fotógrafo del Napoli, que fue uno de los más emotivos con los que se encontró Dalma. Más allá de la dirección y guion de Muñoz, junto a Josefina Licitra y Sebastián Meschengeiserm el mismo está producido por Infinity Hill & Nativa a cargo de Helen Roca, Karina Castellano y Axel Kuschevatzky, donde la misma Dalma es parte de la producción ejecutiva, junto Cindy Teperman, Phin Glynn y Gabriela Galaretto.

Kuarzo y Flow anunciaron el comienzo del rodaje de El sabor del silencio

Flow anunció el comienzo del rodaje de El sabor del silencio, la nueva coproducción junto a Kuarzo e Idealismo Contenidos que llegará muy pronto al On Demand de Flow.

La serie está protagonizada por Gonzalo Heredia y Violeta Urtizberea y cuenta también con un gran elenco conformado por Luciano Castro, Cesar Bordón, Juan Leyrado, Cande Molfese, Valentina Bassi, Agustín Sullivan y Sebastián Presta, entre otros.

Kuarzo y Flow anunciaron el comienzo del rodaje de El sabor del silencio Flow

El thriller está creado por Martín Kweller y Mariano Hueter y su dirección está a cargo de Pedro Levati. ¿De qué trata la nueva apuesta? Heredia es Vicente Olivar, un reconocido chef, dueño de un restaurante boutique muy exclusivo. Se ve involucrado en la desaparición del candidato presidencial con mayor intención de voto. Una carrera contra el tiempo en medio de una campaña política, la corrupción y el descubrimiento de una verdad hasta el momento escondida. Este desconocido cocinero, descubre dentro suyo, un inexplicable placer por hacer justicia a mano propia, pero ¿a qué precio?

Gonzalo Heredia es uno de sus los actores del elenco de El sabor del silencio (Foto: Flow)

De esta manera, la miniserie se sumará a las más de 50 coproducciones de Flow estrenadas en los últimos años y al amplio catálogo de contenidos nacionales que se pueden disfrutar en la plataforma de entretenimiento.

“Ahora Alfonsín”: un documental de DIRECTV para conmemorar los 40 años de Democracia en la Argentina

La media tech company líder en conectividad, información y entretenimiento en América Latina estrenará “Ahora Alfonsín. 40 años de Democracia”, el viernes 13 a las 22 (hora Argentina) a través de sus señales DNEWS -la primera señal de noticias de Latinoamérica para Latinoamérica-, y On DIRECTV. Con estilo contemporáneo y pop, la producción combina narrativas históricas con recursos visuales de avanzada.

La Argentina conmemorará el 10 de diciembre sus 40 años ininterrumpidos de democracia y DIRECTV ha decidido documentar el acontecimiento histórico con un fuerte reconocimiento a Raúl Alfonsín, el dirigente político que condujo la transición y el inicio de la consolidación democrática y la integración y económica de América del Sur.

“Ahora Alfonsín”: un documental de DGO para conmemorar los 40 años de Democracia en la Argentina DGO

El documental destaca la figura del expresidente Alfonsín y su papel fundamental en el proceso de transición y consolidación de la democracia en la Argentina, y su cooperación como líder regional en apoyo a los procesos de paz y democratización en los países de la región.

“El 10 de diciembre se cumplen 40 años de la democracia en la República Argentina. En esta conmemoración, nuestra compañía no podía dejar de documentar uno de los hechos históricos más importantes del país, por su compromiso social y con las comunidades en las que está presente”, afirmó Leo Flores, VP de Contenidos de Vrio Corp, casa matriz de DIRECTV Latin America y la plataforma de TV en vivo y streaming DGO.

La realización del documental estuvo a cargo del prestigioso director de cine y televisión Diego Guebel, conocido por su trabajo en proyectos de alta calidad. Los contenidos tuvieron una curaduría realizada por Flores y el equipo de contenidos de DIRECTV en la Argentina.

Guebel compartió la historia detrás de la producción: “Nos convocaron desde DIRECTV para conversar sobre su intención de reconocer y destacar el rol de Alfonsín en la transición a la democracia, a propósito de la conmemoración de los 40 años ininterrumpidos de proceso democrático”.

Con una duración aproximada de 110 minutos, este proyecto demandó meses de investigación, 17 jornadas de grabación y ocho semanas para la edición. La colaboración entre Guebel y DIRECTV fue esencial para llevar a cabo este proyecto de valor histórico.

Guebel compartió sus expectativas para este documental en un año particular para Argentina: “Buscamos aportar a la construcción de la memoria. Para algunos, la historia será algo nuevo, y para otros, la posibilidad de recordar no solo al hombre, sino, a través suyo, la historia de un pueblo que al salir del horror lo elogió para ir en busca de la democracia”.

Además, Guebel destacó el rol regional de Alfonsín. “La historia de Alfonsín es la que no tuvo ningún otro presidente de la región, porque fue una transición democrática no pactada con la dictadura saliente. Pero su política internacional formó parte de la historia democrática de Latinoamérica”, enfatizó el realizador de cine y TV.