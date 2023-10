escuchar

En los últimos días, Sofía Clerici se situó en el foco mediático a raíz de sus publicaciones junto a Martín Insaurralde durante un lujoso viaje en yate en Marbella, en España, que generó polémica y culminó con la renuncia del entonces jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires. Luego, la modelo fue vinculada con distintas personalidades del mundo del espectáculo y la política. Entre ellas, Cinthia Fernández aseguró que su exmarido, Matías Defederico, la fue infiel con ella. Sin embargo, del otro lado, la respuesta de Clerici fue tajante.

“¿Es verdad que tu ex te cag*** con Clerici?”, consultó uno de los casi seis millones de seguidores que la panelista acumuló en su Instagram. El usuario se refirió a Matías Defederico, con quien Cinthia Fernández se casó en 2015 y conformó una familia junto a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. “Sí”, respondió contundente la modelo, quien protagonizó una escandalosa separación un año después de darse el “sí, quiero”.

Cinthia Fernández aseguró que Matías Defederico le fue infiel con Sofía Clerici

En Bien De Mañana (eltrece), Cinthia Fernández detalló su afirmación en torno a la infidelidad que Matías Defederico habría protagonizado en su matrimonio, que vinculó a Sofía Clerici. “Yo vi los mensajes, tuve un re quilombo”, señaló. Y destacó: “No voy a ser careta. La odié un montón de tiempo, más allá de que la culpa es del tipo”.

“¿Quién buscó a quién?”, consultaron en el programa. “El origen no lo leí. Quiero aclarar que esto salió públicamente, porque la piba se cansó y lo mandó al frente”, advirtió Fernández. Y relató cómo descubrió la presunta relación entre el exfutbolista y Clerici. “Un día, estábamos en el departamento y agarré el teléfono. Vi mensajes de ella, le pedí explicaciones y me dijo que no era verdad, que ella le escribía y lo perseguía. En casa, internamente, se armó un quilombo”.

Cinthia Fernández aseguró que Matías Defederico le fue infiel con Sofía Clerici Instagram: cinthia_fernandez_

Por su parte, Clerici respondió a Fernández a través de la red social X (ex Twitter) y lapidó a Defederico: “Jamás tocaría a ese hombre. Dejen de querer cámara”.

El tuit de Sofía Clerici en medio de la polémica X: @Sofiaclericiok1

Más tarde, la panelista indicó que Clerici publicó unos tuits en los que puso en evidencia a Defederico. “Se cansó de él por algún motivo. Ellos se vieron, porque por lo que alcancé a leer, había mucha confianza. Y él salió a desmentirlo, obviamente, porque estaba en pareja conmigo y a mí me lo negó”, detalló.

Qué decían los tuits que publicó Sofía Clerici sobre Matías Defederico

En el estudio de eltrece, compartieron las capturas de los tuits que Clerici compartió en diciembre de 2014, en referencia al exfutbolista, y que posteriormente eliminó. “¡Basta! ¡De estúpidos! Venía aguantando en no hacer esto. Me cansé, Matías Defederico, ocupate de tu familia”, se leyó en una de las capturas que mostraron. Y continuó: “No pretendo cámara ni nada con esto. Jamás mandé a todos los que me hablan al frente, pero Matías me cansó”.

Los tuits de Sofía Clerici sobre Matías Defederico eltrece

En tanto, Cinthia Fernández opinó sobre el escándalo que se desató a raíz de las publicaciones de Sofía Clerici con Martín Insaurralde. “Él debe ir preso y devolver todo lo que se robó... pero no va a pasar”, advirtió, a través de sus Stories de Instagram. Y añadió: “Lo de la señorita en cuestión, que gana buen sueldo con la lencería, no entiendo por qué lo pasamos por alto”.

La panelista cerró: “Él y ella deben explicarse con la AFIP. Balance y papelitos de cómo compraron todo. Y, si es un regalo, que declaren de quién, a ver si dan las cuentas. La ley, pareja para todos, ¿no?”.