El particular ritual de Marcela Kloosterboer para conciliar el sueño que se volvió viral

Conciliar el sueño puede ser un verdadero desafío para muchas personas, especialmente en un mundo donde el estrés y las preocupaciones aparecen constantemente. Desde noches dando vueltas en la cama hasta pensamientos persistentes que no se apagan, la lucha por dormir bien impacta tanto en lo físico como en lo emocional. Sin embargo, en contraposición a esto, en los últimos tiempos surgieron diversos hábitos y trucos para mejorar el descanso, muchos de los cuales incluso fueron compartidos por figuras reconocidas. En este contexto, Marcela Kloosterboer reveló su particular ritual antes de irse a descansar, se volvió viral y abrió un debate entre sus seguidores.

Entre los trucos más conocidos para conciliar el sueño se encuentran técnicas de relajación, como la meditación o el uso de infusiones calmantes, y la creación de un ambiente propicio con luces tenues y sonidos suaves. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el ritual compartido por la modelo y actriz, que sorprendió por su originalidad y lo poco común de su enfoque. A diferencia de los métodos tradicionales, el suyo se destacó por un toque personal que rápidamente captó el interés de quienes buscan nuevas alternativas para mejorar su descanso.

El método de Marcela Kloosterboer para dormir más cómoda

La actriz sorprendió al dar a conocer sus secretos para poder dormir mejor y sorprendió a todos

Todo se dio a conocer en el vivo del streaming Después te explico (Bondi), donde la actriz argentina sorprendió a sus compañeros al revelar que tiene un extraño ritual para dormir. “¿Ustedes cómo duermen?”, comenzó, a lo que Rodrigo Noya dijo que él usa pantalón de fútbol e Imanol Rodríguez admitió que opta por ropa interior y remera. En ese marco, cuando Kloosterboer habló sobre su manera de irse a dormir, sorprendió a muchos al revelar que, a diferencia de quienes prefieren hacerlo con poca ropa, ella elige usar un “short apretado y una remera apretada”. Según contó, siente que necesita “todo contenido” para poder descansar de manera más cómoda.

En relación con su particular elección de ropa para dormir, Marcela también abordó otro gran debate cuando Noya le preguntó sobre si era necesario dormir o no con corpiño. Fue entonces cuando la actriz reveló otra intimidad de su rito nocturno, dado que señaló que, para ella, este detalle es clave para poder conciliar el sueño. “Sí, es real. Lo que es bueno es ponerte algo en el medio”, lanzó y dejó boquiabiertos al resto del equipo.

Ante la sorpresa de sus compañeros, la mujer dio más detalles al respecto: “Me acostumbré a un almohadón largo entre las piernas que me abarca. Entonces, me pongo para un lado o para el otro”. Sobre eso, Rodrigo Noya mencionó un almohadón utilizado por muchas mujeres que acaban de ser mamás, que consiste en una especie de tubo, que es ideal para acomodarse por posibles molestias corporales, a lo que Marcela Kloosterboer coincidió con él y explicó: “Claro, bueno, ahí me acostumbré. Es buenísimo”. También, la actriz agregó que, para ella, este almohadón se había convertido en un “viaje de ida” y destacó lo cómodo y esencial que se había vuelto en su rutina nocturna.