Nicole Neumann le mostró su apoyo a Lizy Tagliani: “Solo tengo cosas lindas para decir de ella”

El pasado viernes, Viviana Canosa disparó munición gruesa contra Lizy Tagliani, y aseguró que la comediante le habría robado distintos artículos de su casa, cuando ambas trabajaban juntas. Pero en las últimas horas, la situación ganó en gravedad cuando Canosa expresó: “A mí hay temas que me irritan profundamente y más los temas de los menores, yo nunca voy a decir nada que no pueda demostrar en la Justicia”. Y en un contexto de cruces muy delicados, desde LAM fueron a buscar la palabra de Nicole Neumann, quien no dudó en expresarle su apoyo a Tagliani.

En el marco de una nota con el cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito , Neumann comentó: “Yo la acompaño desde nuestra amistad de hace 16 años y solo tengo cosas lindas para decir de ella, siempre (…). Le mandé mensajito. La encontré triste, como se la vio. Yo ni escuché todo, no miro mucha tele. Leo titulares en Instragram, y ahí le dije ´¿qué pasó?´”.

Más adelante, Nicole subrayó que no duda de su amiga, y que si bien no está al tanto de todas las acusaciones que recibió la humorista por parte de Canosa, ella está del lado de Lizy. Y sobre eso, Neumann aseguró: “Si me preguntás por Lizy, la conozco desde que nació Indi hace 16 años, y hemos trabajado juntas un montón de veces en mi casa, en todos lados, y siempre es súper generosa, súper buena, compañera. Tengo todas cosas lindas para decir, es súper laburadora. Ella tuvo una vida dificilísima y se laburó todo, y me encanta ver el presente exitoso que tiene, creo que se merece todo”.

En una línea similar, Sebastián Nebot , marido de Lizy, se volcó a su cuenta de Instagram para expresar el amor y la admiración que siente por ella. Y en un posteo, Nebot escribió: “Mi amor, quiero que sepas que te banco con el corazón y con el alma. Sé la persona increíble que sos y nada ni nadie va a cambiar eso, mucho menos las calumnias de quienes solo buscan hacer daño. Estoy orgulloso de vos, de tu fortaleza y de tu verdad. No estás sola, te acompaño en cada paso y siempre voy a estar a tu lado, hoy más que nunca. Te amo, Lizy Tagliani”.

El último domingo, Lizy rompió el silencio en La Peña de Morfi (Telefe) tras los fuertes dichos de Viviana Canosa en su contra al aire de su programa, donde la acusó de robarle dinero y ser una persona deshonesta. Mirando a cámara, con la voz quebrada, la humorista expresó: “Les voy a decir la verdad. Seguramente saben lo que está sucediendo en estos días. Estoy triste. Nunca pensé que esto podía pasar. Yo sé quién soy. Estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa. Y tener la vida que tengo también”, sumó a continuación, al borde de las lágrimas.

Luego, dejó en claro que no tiene nada que ocultar y que quiere que la verdad salga a la luz: “Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona”.

Más adelante, Tagliani volvió a afirmar que ella se muestra en cámara tal como es en su vida cotidiana. “Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan”, añadió.

“Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor de que yo misma voy a decir ‘sí, esto pasó‘”, señaló. Para cerrar, le dio las gracias a sus compañeros por el espacio y el apoyo y lanzó una contundente frase: “De verdad, yo no miento. Yo no voy a mentir nunca”.

