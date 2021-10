El pedido de Mirtha Legrand que sorprendió a las autoridades del sanatorio donde está internada

Nacho Viale, el nieto de Mirtha Legrand, reveló el exigente pedido que su abuela hizo mientras estaba internada en el sanatorio Mater Dei por un problema coronario. A la diva de los almuerzos le colocaron dos stents, pero eso no impidió que, durante su recuperación, se sintiera “aburrida” y realizara un pedido especial.

“Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes (por ayer y hoy) se va a la casa”, aseguró el productor este fin de semana durante una entrevista con Darío Barassi en el América Rockstar 2021, una jornada de charlas y entrevistas en el marco del America Business Forum que se celebra en Uruguay.

Nacho Viale participó del América Rockstars 2021

Luego, Viale se dispuso a compartir una graciosa anécdota que da cuenta de cuán coqueta es Mirtha Legrand. “Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Me mandaron un listado de gente para entrar”, comenzó a relatar el joven. En ese sentido explicó que él les pidió a los responsables del lugar que no dejaran ingresar a nadie, ya que se trataba de demasiadas personas y su abuela necesitaba descansar. Sin embargo, Viale no pudo evitar mostrarse sorprendido cuando desde el centro de salud le contestaron que a toda esa gente la estaba haciendo entrar la conductora.

Sin dejar pasar un segundo, el productor decidió intervenir y se comunicó con la diva. “La llamé y le dije: ‘Abuela, escuchame…’, y ella me interrumpió y me respondió: ‘No, yo estoy aburrida...’”, recordó Viale, quien inmediatamente decidió echar un ojo al listado.

Mirtha Legrand se siente "aburrida" durante su internación

“Entonces me fijé la lista y eran la cosmetóloga, la peluquera y la maquilladora… ¡Ya era todo el canal! Ese es un buen síntoma”, reveló divertido. La anécdota generó risas entre los presentes y dejó en claro que, a pesar de la internación, la conductora está atenta a su equipo de belleza.

Incluso, hace unos días, Marcela Tinayre, hija de Mirtha, contó durante su programa Las Rubias (Net TV) que el día que fue a visitarla al sanatorio, la diva la estaba esperando sentada en la camilla completamente maquillada.

La internación de Mirtha Legrand

El miércoles 29 de septiembre por la noche, Mirtha Legrand comenzó a sentirse mal y, tras la visita de su médico personal, decidió acudir al Sanatorio Mater Dei el jueves al mediodía para realizarse algunos estudios de control. Según un comunicado del centro de salud, la conductora ingresó al instituto alrededor de las 15 horas. Tras hacerle algunos estudios, el equipo médico decidió someterla a una intervención.

El pasado 12 de septiembre, Mirtha Legrand fue a votar en La Rural Gerardo Viercovich

“A las 17 horas se le realizó una cinecoronariografía encontrándose una obstrucción coronaria, que se resolvió con la colocación de dos stents”, precisaron en el comunicado. Desde ese día que la diva está recuperándose de forma favorable en el sanatorio y se espera que le den el alta pronto.