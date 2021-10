Mariano Israelit, amigo de Maradona, se defendió de las acusaciones de Mavys Álvarez: “Soy una persona de bien”

Mavys Álvarez, la mujer que tuvo un vínculo con Diego Maradona en Cuba cuando era menor de edad, volvió a hacer duras revelaciones que involucran al entorno del Diez. Luego de que trascendieran videos íntimos de ella y el fallecido exfutbolista, reveló quién los filmaba.

Hace tan solo unos días, tras ser indagada por el periodista Luis Ventura acerca de los nombres de estos amigos, Mavys contestó: “En ocasiones, eran amigos de él, de los que estaban en su entorno. Pudiera ser el propio (Guillermo) Coppola, tal vez (Carlos) Ferro Viera o por ahí algún otro que estuviera en ese momento. La verdad que son cosas que hoy no son muy claras para mí”.

Mariano Israelit, uno de los involucrados en la denuncia de Álvarez, decidió presentarse de manera espontánea en América Noticias para brindar su versión de los hechos. “La conocí el primer día que llegué a Cuba, que fue el cumpleaños de ella y fuimos con Omar Suárez, Guillermo y Diego. Fue el primer día que tuve contacto y ni siquiera la saludé: fue compartir con la mamá, con el padrastro, con la abuela, con su familia. Era una mesa muy grande en Habana Club. Compartimos esa cena”, manifestó al ser consultado por su relación con la mujer.

Mariano Israelit habló de la denuncia de Mavys Álvarez

En cuanto al por qué de la denuncia en este momento, el amigo del exentrenador de la selección argentina dijo: “La verdad que no sé. No tengo idea. Yo vengo acá con mi abogado, Diego Storto, con quien hicimos la presentación espontánea. Lo que pasa es que acá es un circo enorme el que se está armando. ¿Y sabés por qué hicimos la presentación? Porque hay gente metida atrás, por la que yo no me voy a inmolar, pero que inventan que me mandaron una notificación. Y que al otro día vienen las cámaras con la policía a buscarme. Yo vivo hace 15 años en el mismo lugar, no tengo ningún problema con nadie y soy una persona de bien”.

La intervención de Israelit fue para intentar dejar en claro cuál era el trato que tenía con Mavys, que hoy tiene 41 años. “En Buenos Aires ni la vi, porque yo era el manager personal de Alejandro Lerner y, apenas llegamos después de que nos agarrara el huracán Michelle en Cuba, él tocó en la cena de los jugadores y los familiares. Así que yo me aboqué a producir ese evento en el Hilton”, aseguró.

Mariano Israelit se defendió de la denuncia por trata de personas

Y se refirió al testimonio de Álvarez. “Entiendo y me parece lógico que hable y diga lo que le pasó. Pero me parece mal que ensucie al resto de la gente. Si pasó lo que ella dice, pasó dentro de las cuatro paredes donde estaban ellos”, sostuvo, en referencia a la habitación de Maradona.

A continuación, describió cómo era la situación en La Pradera, el centro internacional de salud en el que se alojaba el Diez y donde el gobierno castrista le había autorizado tener dos casas. “Cuando estaba Mavys, yo vivía con Guillermo en la casa uno. Y cuando ella se iba sola, íbamos con Diego a la casa dos. Estábamos en la planta baja nosotros y él en el primer piso. Pero eran tales los celos que él tenía, que nosotros no estábamos ni en la casa con ellos”, indicó Israelit.

Mariano Israelit era íntimo amigo del exentrenador de la selección argentina y compartió la casa con Guillermo Coppola en Cuba Instagram @marianoisraelit

El amigo del exjugador también habló sobre la foto en la que se lo ve junto a Maradona y Mavys en la playa. “La sacó la mamá de ella cuando fuimos al Habana Club en el año 2001″, aclaró. Y en relación a la minoría de edad de Álvarez, afirmó: “Para mí tenía 18 años. Porque cuando voy al cumpleaños ella sopla las velitas y la torta decía 18. ¿Yo qué voy a preguntar? Primero que no soy del FBI para preguntar qué edad tiene cada uno, porque ahí había un montón de gente. Y aparte estaba la mamá, la abuela, los primos, los tíos... ¡Era una mesa enorme!”.

Además, Israelit manifestó que no sentía la necesidad de pedirle perdón a Álvarez. “Yo no le hice nada. Y no compartía nada con ella. Si necesita mis disculpas, acá estoy”, dijo. También aseguró que “jamás” la vio consumiendo drogas y que no vio ningún video íntimo de la joven con Maradona. Para finalizar, se preguntó: “¿Por qué hay que creerle todo lo que dice ella?”.