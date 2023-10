escuchar

Este domingo 22 de octubre, los argentinos se acercaron a las urnas para elegir al próximo Presidente de la Nación. La votación ya cerró y la decisión está entre cinco candidatos presidenciales: Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Myriam Bregman (Frente de Izquierda - Unidad) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País). En un día tan importante para la Argentina, el reconocido chef Francis Mallman quiso celebrar la democracia y preparó un plato bien “argento” en alusión a las elecciones generales e hizo una referencia “indirecta” a la situación económica.

Con la inmensidad de la Patagonia argentina de fondo, Mallman dispuso de una pequeña cocina y preparó uno de sus “platos preferidos”. Compartió la receta con sus seguidores y celebró: “¡Alegría en el día de la democracia!”. En esta misma línea, continuó: “Hoy tengo uno de mis platos preferidos que es la polenta”. El video fue compartido en su cuenta de Instagram junto con las siguientes palabras: “Hoy por la democracia y el sentido común, polenta crocante con salsa de tomates”.

“Me acuerdo de que en el año 1992, que presenté un libro en Buenos Aires, di una clase de cocina en una feria y enseñé esta receta. Estaba sobrevendida la clase, había más de 100 personas. Estaban las recetas puestas en la silla y cuando los estudiantes entraron y miraron la receta, el 90 por ciento se levantó y se fue”, recordó el chef mientras removía con la mano la polenta cruda dispuesta en un recipiente.

“No les gustaba la idea de hacer polenta, pero a mí me encanta”, aseguró. Acto seguido se dispuso a explicar la receta y dio algunos tips para la preparación. “Es muy importante que la polenta sea gruesa y que no sean de esas polentas que se hacen en dos minutos. Esta es la que se cocina despacito, revolviendo con la cuchara de madera y una vez que está cocinada la sacamos del fuego y le agregamos queso duro. Sea generoso, piense en sus amigos cuando raya al queso y no ponga poco, ponga bastante”, sugirió.

Luego, desmoldó un recipiente con una polenta ya fría convertida en una especie de pan y la corto en trozos gruesos con un hilo. “Me gusta cocinarla en la plancha de los dos lados, pero un lado muy despacito por lo menos 40 minutos para que haga una costra”, explicó. Asimismo, indicó que una vez hecha, se la sirve con una salsa de tomates.

En un segundo video que tituló “polenta crocante”, Francis Mallmanm mostró el final de la preparación. Mientras los pedazos de polenta se cocinaban, indicó: “Tiene que estar bien crocante. Eso es lo rico de la polenta”. Posteriormente, llegó la hora de emplatar. Abrió una cacerola roja con salsa de tomate humeante “bien reducida”, con cebolla, ajo, orégano, vino blanco. Explicó que la salsa se coloca al lado y no encima, porque “de esa forma, uno se sienta y puede decidir como va mezclando lo crocante con lo otro”.

Con la polenta y la salsa en el plato, sumó generosas láminas de queso cheddar raspado. “Sí, es un poco brutal, tengo que confesar”, reconoció el chef, ya que terminó siendo un plato bastante abundante. “Lo rico de esto es tener tiempo. Uno corta un pedacito de polenta, le pone un poco de queso, un poco de salsa de tomate y va probándolo lentamente”, reflexionó y sentenció: “Feliz día de la democracia. La necesitamos”.