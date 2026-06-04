El posteo con el que Juana Molina anunció la muerte de Chunchuna Villafañe

Este jueves 4 de junio se conoció la triste noticia de la muerte de Elba Chunchuna Villafañe a los 92 años. Fue Juana Molina quien, mediante su cuenta de Instagram, dio a conocer la información y le dedicó un texto emotivo para despedir a su madre. Según explicó la artista, era un hecho que esperaba que sucediera, aunque le daba temor.

“Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cóctel de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía, me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”, empezó Molina su descargo.

El emotivo posteo de Juana Molina tras la muerte de Chunchuna Villafañe (Fuente: Instagram/@soyjuanamolina)

“Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho", rememoró la artista.

Hacia el final, Juana concluyó: “Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en @xlrcluboficial, San Miguel. Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar. Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará”.

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