El posteo con el que Juana Molina anunció la muerte de Chunchuna Villafañe
La artista publicó en sus redes sociales un texto en el que recordó el último minuto de vida de su madre y lo que significó para ella esta noticia
- 2 minutos de lectura'
Este jueves 4 de junio se conoció la triste noticia de la muerte de Elba Chunchuna Villafañe a los 92 años. Fue Juana Molina quien, mediante su cuenta de Instagram, dio a conocer la información y le dedicó un texto emotivo para despedir a su madre. Según explicó la artista, era un hecho que esperaba que sucediera, aunque le daba temor.
“Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cóctel de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía, me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”, empezó Molina su descargo.
“Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho", rememoró la artista.
Hacia el final, Juana concluyó: “Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en @xlrcluboficial, San Miguel. Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar. Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará”.
Noticia en desarrollo...
Otras noticias de Juana Molina
- 1
María Valenzuela: su gran historia de amor, la decisión que tomó tras su divorcio y el famoso cantante que la enamoró
- 2
Mariano Cohn, Gastón Duprat y un tenso e incómodo momento “fuera de programa” en los Premios Sur
- 3
El dulce gesto de Magnolia con Benjamín Vicuña tras dos meses sin verse
- 4
La enfermedad que, según un nuevo documental, destruyó las relaciones, la carrera y la vida de Marilyn Monroe