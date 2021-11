El reclamo en vivo de Juana Viale a Gino Bogani por los vestidos que le diseña: “Antes me tapaba toda”

La personalidad extrovertida y libre de Juana Viale va de la mano con su manera de vestir. Sin embargo, no siempre fue así. Este sábado, durante la emisión de La noche de Mirtha Legrand (eltrece), la actriz reveló que luego de mucho tiempo, logró llegar a un acuerdo con Gino Bogani en cuanto a sus looks. “Antes me tapaba toda, pero ahora acepta mis tatuajes”, expresó con picardía.

Luego de dar inicio al programa, Viale hizo lugar para hablar acerca de su vestido de la noche diseñado por Bogani, como ya es tradición. El look consistió en un vestido gris con estampado hecho con gasa lamé, una tela muy brillante y que el diseñador eligió acompañar con tul.

Mientras daba más detalles acerca del outfit, Juana se dio la vuelta para enseñar el pronunciado escote en V en la espalda y gracias al cual se podían ver los tatuajes que suele lucir con propiedad en sus publicaciones en redes sociales. Pero en esta oportunidad, la nieta de Mirtha Legrand fue más allá y se aventuró a expresar: “Según Bogani, ya se enamoró de mis tatuajes y me los deja al aire libre”.

Juana Viale en La noche de Mirtha Legrand (eltrece)

Fue así como con mucha astucia, la conductora relató una anécdota de cuando se puso al frente del programa de su abuela. En ese momento, Gino la vestía con diseños que ocultaran los tattoos, algo que con el tiempo fue cambiando: “Al principio me tapaba todos los tatuajes, pero ahora ya encontramos el vínculo entre tatuajes y diseño de haute couture”.

La revelación de Juana Viale sobre su acuerdo con Gino Bogani en La noche de Mirtha Legrand

No obstante, pese a que al inicio el diseñador se resistió un poco a la idea de unir sus creaciones con tattoos, ahora el cuerpo de Juana es un lienzo en el que plasma semana a semana lo mejor de su creatividad y busca resaltar los atributos de ella.

El escote de Juana Viale que le permitió lucir sus tatuajes en La noche de Mirtha Legrand (eltrece) (Crédito: Captura de video eltrece)

Esta no es la primera vez que la actriz hace un paréntesis para cumplir compromisos contractuales y revelar quién y cómo la viste, sino que las palabras de hoy tuvieron un tono de camaradería. Y es que desde hace más de un año y medio, cuando ella se puso al frente del ciclo de Legrand por la pandemia de Covid-19, el diseñador la acompañó con los vestidos.

Cada vez que tiene la oportunidad, no escatima en elogios hacia Gino. “Convengamos que Bogani hay solo uno”, expresó semanas atrás en el programa al lucir un vestido estilo griego en organza de seda natural en color amarillo.