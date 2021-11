La contundente respuesta que dio Juana Viale sobre la posibilidad de ser abuela: “Me muero”

Juana Viale reveló este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) el consejo que le daría a su hija Ámbar de Benedictis, de 19 años, sobre la maternidad joven. La conductora, que tuvo a la niña junto a Juan de Benedictis cuando tenía 20 años, sostuvo que le recomendaría esperar un poco más para ser madre.

Todo comenzó cuando la nieta de Mirtha Legrand le consultó a Julieta Cardinali, una de las invitadas a la mesaza, si dejaría que su hija Charo comenzara a trabajar de tan chica como lo hizo ella, que inició su carrera a los 13 años como paquita de Xuxa. La actriz respondió que no.

“Todo lo abiertos que fueron conmigo, es lo cerrada que soy con mi hija. Yo empecé a los 13 años con Xuxa, era paquita y trabajé durante dos años con ella. Hice un camino que a mí me encantó y la pasé bomba, y estoy muy agradecida”, señaló la intérprete de Claudia Villafañe en Maradona: Sueño Bendito (Amazon).

Ambar de Benedictis es la hija mayor de Juana Viale y la nieta más grande Mirtha Legrand

Y agregó: “Ahora la veo a mi hija, que ya es más grande de lo que yo era cuando empecé a trabajar, y a veces me hace esa pregunta: ‘¿Vos me dejarías trabajar?´. Con el diario del lunes, lo que pienso es que hay tiempo, no tiene ningún apuro, recién empezó el secundario y está con sus amigos. Está bueno que disfrute y que la pase bien. Después para trabajar hay tiempo”.

Esta confesión le dio pie a Juana, de 39 años, para revelar lo que le sugeriría a su hija mayor sobre ser madre joven. Sergio Lapegüe, otro de los invitados al programa, le consultó a la conductora si ella no había comenzado también a trabajar de muy jovencita, como Cardinali, y la hija de Marcela Tinayre lo negó.

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, viajó a Francia para estudiar la carrera de cine Instagram: @juanavialeoficial

“Yo empecé a los 20, pero con una hija, había parido ahí al toque”, recordó. Tras esa aclaración, reflexionó: “Esas cosas que uno hace como tener hijos jóvenes… Si Ámbar me dice ahora que va a tener un hijo, le diría: ´Dale, beba, esperate un toque´”.

Fue entonces cuando el periodista de TN le repreguntó: “¿Vas a ser abuela? No entendí”. Y Juana rápidamente aclaró: “No, no, todavía no. Me muero”.

Al poco tiempo de haber tenido a Ámbar, Juana se separó de Juan de Benedictis, el padre de la niña, y ambos rehicieron sus vidas. La adolescente es la única hija mujer de la conductora, quien luego tuvo a Ringo, que falleció durante el parto en 2011, a Alí y Silvestre, fruto de su relación pasada con el actor Gonzalo Valenzuela.

Las cuatro generaciones: Mirtha Legrand junto a su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis Archivo

Al igual que Juana, Ámbar es vegana y amante de los animales. Para sus 15 decidió no hacer una fiesta y, en su lugar, pidió viajar con su mamá a París. “Ella es un alma creativa, muy exigente con ella misma y está haciendo su camino”, la definió Juana cuando visitó el programa de su bisabuela.

La sobrina de Nacho Viale es tímida y suele mantenerse alejada de los medios, sin embargo, se la pudo ver en televisión en diciembre de 2020 en el programa especial de La noche de Mirtha (eltrece) en el que la diva regresó a su ciclo.

En agosto pasado, la joven se mudó a París para estudiar Artes Visuales en la universidad francesa de La Sorbona. Juana la acompañó a la capital francesa para ayudarla a instalarse y, días más tarde, regresó para retomar las grabaciones del programa.