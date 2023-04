El recuerdo de Tenembaum sobre Calabrese y Gato Dumas: “Le metían manteca a todo y chupaban como bestias”

escuchar

El popular cocinero Guillermo Calabrese murió en la madrugada del viernes de un repentino paro cardíaco. Tenía 61 años. La noticia impactó entre sus seres queridos y en los millones de espectadores argentinos que lo seguían desde hace al menos tres décadas, cuando comenzó en la televisión como ayudante del genial y extravagante cocinero Gato Dumas.

Uno de sus admiradores fue el periodista Ernesto Tenembaum, que si bien no llegó a conocerlo personalmente, le dedicó unas sentidas palabras de homenaje como si fuera un espectador más que se deleitó con las ocurrencias “de uno de los hombres que ha transmitido con más pasión, con más encanto y con más carisma el amor por la cocina”, según comentó en su programa de radio al conocer la triste noticia.

Calabrese llegó a la masividad por haber sido el frontman del popular programa Cocineros argentinos de la TV Pública durante su primera década en el aire (2010-2019). Sin embargo, el cocinero nacido el 5 de octubre de 1961 dentro de una familia de raíces sicilianas comenzó su carrera a mediados de los años 80, después de abandonar sus estudios en la Facultad de Medicina, cuando se acercó a Carlos Alberto “Gato” Dumas y le pidió ser su discípulo. Comenzó limpiando la cocina de uno de sus restaurantes y en solo tres años llegó a ser jefe de cocina.

Los comienzos de Calabrese con Dumas

Esa dupla única que compusieron Calabrese y Dumas durante largos años fue recordada por Tenembaum, en tiempos en que ambos comenzaron a hacerse conocidos en la televisión y se destacaban por salirse de los estereotipos de la alta cocina de estilo francés.

“Recuerdo que Calabrese era parte del equipo de Gato Dumas y tenían un programa en Canal 7 en los años ‘90: era un programa de cocina bárbaro donde se divertían, creo que grababan varios programas juntos, y eran muy divertidos porque disfrutaban como locos”, rememoró el conductor de Radio con Vos.

“Le metían manteca a todo y chupaban como bestias: da la sensación de que era un tipo que disfrutaba mucho de lo que hacía, (su muerte) es un hecho muy triste de un tipo muy popular”, añadió.

Más adelante, luego de entrevistar al cocinero Juan Braceli, que fue discípulo de Calabrese en el programa Cocineros argentinos, Tenembaum continuó con los elogios a “uno de los hombres que ha transmitido con más encanto y con más carisma la pasión por la cocina que desarrolló estos últimos años, y su trabajo para que cada uno cocine más rico en su casa”.

Guillermo Calabrese "transpiraba" para que el plato quedara perfecto

“Como parte del equipo del Gato Dumas trabajó por la transmisión popular de la cocina”, destacó el periodista. Y finalizó: “Es un maestro de cocineros, no solamente televisivo, y es un gran chef, un gran innovador y un hombre que transmite una alegría enorme. Transmitió el placer de disfrutar de la vida, de la alegría de hacer lo que te gusta: Calabrese es parte de la cultura”.

Qué le pasó a Guillermo Calabrese

Luego de conocerse la noticia de su muerte, sus allegados informaron que como Calabrese vivía en Pilar y hoy muy temprano debía realizar una grabación en canal 9, prefirió pasar la noche en la casa de su hija, en Palermo. Fue allí donde falleció.

De acuerdo con fuentes de la Policía de la Ciudad, cerca de las 3.15 de la madrugada del viernes, su hija llamó al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para que asistiera a su padre porque se encontraba descompensado. Al llegar, los médicos constataron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio no traumático y tras realizar las maniobras del caso, no lograron reanimarlo.

Guillermo Calabrese murió a los 61 años

El cocinero debía grabar este viernes un nuevo capítulo de su programa Qué mañana con Cala, donde a lo largo de dos horas realizaba sus recetas y recibía invitados.

En su debut del año pasado, Calabrese se había mostrado emocionado por volver a Canal 9 ya que, en esa señal y en 1997, había dado sus primeros pasos frente a las cámaras junto a Gato Dumas.

LA NACION