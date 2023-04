De qué murió Guillermo Calabrese

escuchar

Este viernes, a los 61 años, murió Guillermo Calabrese. Quien supo llevar las más refinadas recetas a un plano más sencillo para que sus televidentes puedan realizarlas, falleció por la madrugada. La noticia generó conmoción en las redes sociales y muchos de sus seguidores expresaron su tristeza. El cocinero falleció por un paro cardiorrespiratorio.

El jueves, Guillermo Calabrese decidió pasar la noche en la casa de su hija en Palermo, ya que por la cercanía que le brindaba la ubicación podía cumplir con responsabilidades laborales a primera hora del viernes.

Hasta la finalización del día se mostró activo en Instagram, donde respondió preguntas de sus seguidores sobre recetas. Cerca de las 3.15 h de la madrugada sufrió una descompensación, que luego se confirmó que se trató de un paro cardiorrespiratorio.

A los 61 años, murío Guillermo Calabrese (Captura video)

Rápidamente, su hija se comunicó al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para pedir asistencia. Una vez en el lugar, los profesionales de la salud determinaron que Calabrese sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático, por lo que, a pesar de recibir las maniobras de reanimación, no lograron salvarle la vida.

“Se había hecho un chequeo los días anteriores y no le habían salido del todo bien los valores”, comunicó en Telenueve al amanecer (El nueve) Ignacio José Previgliano, director del Hospital General de Agudos J. A. Fernández, donde fue trasladado Calabrese tras la asistencia del SAME. Sin embargo, aún no hay detalles al respecto sobre este punto, que será analizado en las próximas horas.

Asimismo, el directivo señaló que el fallecimiento se dio de forma súbita y la calificó como “natural”. En la misma línea, remarcó que las acciones médicas llevadas a cabo no lograron salvarle la vida.

Cómo fueron los últimos momentos de Guillermo Calabrese

Para el viernes por la mañana, Guillermo Calabrese tenía estipulado presentarse en Canal Nueve para adelantar su trabajo para Que mañana, ciclo que lo tenía al frente desde el 2022. Por ello, decidió pasar la noche del jueves en la casa de su hija, ubicada en el barrio porteño de Palermo, ya que su propiedad quedaba más lejos, en Pilar.

Como cada día, por la mañana, salió al aire con su divertido ciclo, que combinaba el rubro gastronómico con las noticias de actualidad, de mayor interés para los argentinos. Su rutina continuó como de costumbre. Durante las últimas horas del jueves, se mostró activo en las redes sociales.

"Cala" respondió preguntas en su cuenta de Instagram (Captura Instagram @calacocinero)

Usualmente, buscaba interactuar con sus seguidores en Instagram, donde supera los 180 mil, y recientemente lo hizo mediante su clásico “cuestionamiento gastronómico”, en el que a través de la caja de preguntas de la red se le podían hacer consultas. No dudó en responder y dejó plasmado sus conocimientos, como lo solía hacer.

Por la madrugada, sufrió una descompensación y fue trasladado al hospital Fernández. La noticia de su fallecimiento se conoció a primeras horas de este viernes, y rápidamente se lo despidió en las redes sociales, donde se rememoraron sus recetas más recordadas y por supuesto, su don como persona, que marcó la vida de televidentes y compañeros.

