Gran Bretaña acaba de lanzar monedas honrando al ícono del pop de los 80 George Michael . Su figura aparece en la nueva edición limitada aprobada por el rey Carlos III, exmarido de Lady Di. Las monedas fueron aprobadas la semana pasada, junto a otras con imágenes de James Bond y Star Wars.

Las monedas con sellos de la Casa de la Moneda Real (Royal Mint) tiene la imagen del artista con sus característicos anteojos de sol estilo aviador y el peinado que lucía en el video de "Faith" The Royal Mint - The Royal Mint

El fallecido músico continúa acumulando éxitos y honores póstumos . Bajo el título “Celebrate a Pop Icon”, que anteriormente incluía a Elton John, David Bowie y la banda de rock Queen, la página The Royal Mint presentó las monedas que pronto estarán a la venta. “Amado por millones de fans en todo el mundo, George Michael fue un cantante, compositor y productor verdaderamente innovador que se convirtió en uno de los músicos más vendidos de todos los tiempos. Aparece en una moneda del Reino Unido por primera vez como parte de nuestra popular colección Music Legends”, reza la publicación en la web.

El diseño de George Michael lo presenta con el emblemático look que tiene en el video de “Faith” (lentes de aviador y campera de cuero), de su álbum debut en solitario que lleva el mismo nombre, además de un grabado del estribillo de la famosa canción principal.

La edición limitada de monedas del cantante. Se dio a conocer esta semana la moneda conmemorativa que celebra al artista George Michel, cuyo precio varía desde unas pocas libras hasta una pequeña fortuna The Royal Mint - The Royal Mint

“Quería un retrato detallado que capturara su expresión más carismática; estaba pensando particularmente en sus icónicos lentes de sol”, dijo la diseñadora Sandra Deiana en un comunicado. “ Es increíble poder rendir homenaje a su música y lo que ves en el diseño es verdaderamente una pieza de la canción de George Michael”, añadió.

La franquicia Star Wars, que se filmó por primera vez en los estudios Elstree en Hertfordshire, Inglaterra, también tendrá sus propias monedas con las imágenes de la Estrella de la Muerte y el Halcón Milenario, entre otros diseños. James Bond será otro film en recibir el homenaje metálico aunque por el momento no fueron presentados al público.

La firma de George Michael también aprobó el diseño. “Hubiera estado enormemente orgulloso y genuinamente conmovido de que una institución nacional decidiera rendir homenaje a su memoria de esta manera”, añadió George Michael Entertainment en un comunicado.

Según publicó People, los detalles del proyecto se aprobaron en la última reunión del gobierno británico, que tuvo lugar la semana pasada, antes de que el rey se reuniera con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak en persona. Cabe recordar que por estos días las audiencias públicas del Rey se han visto reducidas desde que la Casa Real informara que el máximo monarca se encuentra bajo tratamiento por el cáncer de próstata que padece.

La vida del reconocido artista

El cantante, que murió a los 53 años, era cercano a Lady Di y solían mostrarse juntos y asistir a eventos. Entre ellos, las fiestas en el Palacio de Kensington que tenían a la princesa como anfitriona. Michael asistió a su funeral en 1997 junto a Elton John, quien le dedicó la canción “Candle of the Wind”.

George Michael sigue recibiendo elogios y homenajes póstumos a siete años de su muerte

Su primer álbum, Faith lo llevó a la cima de su carrera. Era 1987, Michael Jackson, Prince y Madonna atravesaban su era dorada y George Michael buscó su lugar con canciones funk-pop y baladas como “I Want Your Sex”, “Faith”, “Freedom!”, “One More Try” y “Kissing a Fool”.

Si bien planeaba volver a los escenarios, falleció en la Navidad de 2016 en su casa de las afueras de Londres. Había conocido el éxito en los 80 y los excesos en los 90. Llegó a vender 100 millones de discos. Arriba del escenario fue un ícono del pop. Debajo, un referente de los derechos de la comunidad LGBT. “La gente quiere verme como un personaje trágico, con relaciones sexuales en baños públicos y consumo de drogas, pero yo ya ni siquiera considero eso como debilidades. Es simplemente quien soy”, había declarado a la prensa.

Nacido en el barrio londinense de East Finchley el 25 de julio de 1963 bajo el nombre de Georgios Kyriacos Panayiotou -hijo de un grecochipriota y de una inglesa-, a sus 18 creó el dúo Wham! junto a Andrew Ridgeley, que marcó una época y representó el hedonismo para varias generaciones.

LA NACION