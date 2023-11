escuchar

“Si hubiera jugado bien mis cartas, podría haber sido la primera princesa judía”, escribió la Barbra Streisand en su libro My name is Barbra, donde recopila sus memorias más preciadas. En la época en la que se conocieron, con el rey Carlos III, la cantante estaba en auge y era reconocida en todo el mundo. Sobre esto, se llegó a rumorear que él tenía un póster guardado de ella.

Se conocieron en 1974, en el set de filmación de una película que la artista protagonizaba. Desde ese entonces, se dice que forjaron una amistad única. Esta relación trajo desencuentros con la propia princesa Diana, quien, según Streisand, sospechaba que la amistad entre ellos hubiera ido más allá. La artista cuenta en su libro las aproximaciones hacia el rey y asume que “si hubiera jugado bien sus cartas, podría haber sido la primera princesa judía”.

En 1994 se reencontraron, esta vez detrás de escena en el concierto de Streisand en el Wembley Arena, en Londres. En una nota, el por aquel entonces príncipe, le escribió: “Fue un placer asistir a tu concierto de anoche, ¡estuvo maravillosa y adoré cada minuto!”. Los rumores de romance fueron alimentados por las frecuentes reuniones entre este par de amigos. En 1995, el príncipe invitó a Streisand a su propiedad en Gloucestershire donde, según la cantante, compartieron una cena a la luz de las velas.

Las declaraciones de la cantante produjeron un gran revuelo en redes sociales y los medios hablaron mucho sobre el tema. No sería la primera vez que Carlos III tiene un romance paralelo. Su conocida historia con Camila lo acompaña hasta el día de hoy.

Incluso, se dice que esta relación continúa vigente hasta la actualidad y que logró perdurar en el tiempo. En su libro, la artista dice que el rey le envió una tarjeta y un video para conmemorar su cumpleaños número 80. Sin embargo, hasta la fecha, ni Streisand ni el monarca británico han realizado declaraciones públicas sobre este tema.

¿Quién es Barbra Streisand?

Barbara Joan “Barbra” Streisand, nacida en Brooklyn, Nueva York; 24 de abril de 1942, es una actriz, cantante, compositora, productora y directora estadounidense. A lo largo de su extensa carrera de más de seis décadas, sus logros en la música, el cine y el teatro la convirtieron en un ícono de la cultura estadounidense. Es una de las últimas estrellas supervivientes de la época de Oro de Hollywood.

Su trabajo en la música desde 1963 la convirtió en una de las artistas con mayores ventas de la historia y la de mayor éxito en los Estados Unidos, vendiendo 200 millones de discos en el mundo, 68.5 millones de ellos solamente en su país, Estados Unidos.

Hace algunos días fue publicado el libro My name is Barbra, las memorias de la cantante y actriz estadounidense, ganadora de dos premios Óscar y nueve Grammys de 970 páginas, que ya recorre el mundo. Su publicación autobiográfica ha alcanzado el tercer puesto de los libros más vendidos en Estados Unidos.