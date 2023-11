escuchar

Cuestión de Peso se consagró como uno de los realities más recordados de la televisión Argentina. Desde el día en que se estrenó, el 14 de marzo de 2006, hasta que terminó el 17 de abril de 2020, transformó radicalmente la vida de cientos de personas con obesidad que, bajo el propósito de mejorar su calidad de vida, realizaron un tratamiento guiado por los profesionales de la clínica del doctor Alberto Cormillot.

Con la premisa de recuperar la salud, hubo participantes que, marcados por la obesidad, cautivaron a todos los televidentes por su carisma e historias de lucha. El caso de Gonzalo Ocaña fue uno de ellos. En 2010 tuvo la posibilidad de ingresar al programa y logró una transformación que lo convirtió en un ejemplo. En diálogo con LA NACION, recordó su experiencia y también habló sobre su presente, con un mensaje emocionante sobre todo lo que sobrellevó.

“Cuestión de Peso me cambió la vida”, fue una de las frases que expresó a las cámaras en un video que compartió recientemente en TikTok, donde volvió a recordar una etapa que lo marcó notablemente. Trece años después, vuelve a mirar algunos de los archivos y se siente orgulloso por el cambio físico y mental que logró durante este tiempo.

“Ingresé por casting que se realizó por televisión. Me acerqué, hice varios hasta que me dijeron que había quedado. La verdad no lo podía creer, había ido vestido con ropa ancha, gorra, cadenas, estilo reggaetonero. Mi mamá me dijo que para anotarme tenía que mandar una foto con una camisa y corbata, pero dije ‘no, voy a sacar una de cómo soy’. Es por eso que me llamaron. Me habían dicho que les había gustado mi estilo y por eso se habían contactado conmigo”, recordó en declaraciones a este medio sobre cómo fue el día en que le dijeron que se convertiría en participante.

Respecto de todo lo que sintió cuando pisó por primera vez el estudio del canal, sostuvo: “La experiencia fue hermosa. Desde el día uno me recibieron todos muy cálidamente, fueron muy profesionales. Me abrieron la cabeza, porque me dijeron que era una enfermedad para toda la vida y tenía que preocuparme y eso era verdad. Aprendí a comer, me hicieron hacer el clic… si seguía como seguía me iba a morir. Fue todo inolvidable, me cambió la vida desde el día uno y el trato de los profesionales siempre impecable, me dieron consejos, me ayudaron fuera y adentro de la clínica”.

A pesar del reality y de que todo transcurría delante de las cámaras y tenía como propósito lograr un buen rating, Gonzalo reafirmó que recibió una gran ayuda por parte del equipo de Alberto Cormillot. A su vez, admitió que, además de los médicos nutricionistas y entrenadores, su mayor aliado fue él mismo.

“Fui el primer participante que se fue en esa temporada. En su momento hablé con Cormillot y me dijo ‘enfocate en tu tratamiento y no en el de los demás’. Recuerdo que la producción me hacía preguntas sobre qué opinaba de mis compañeros o sobre qué comía, y yo les decía ‘solo me fijo en mi plato’. Evidentemente, no le convenció a la producción y bueno, me fui por la balanza. Después tuve la oportunidad de volver, mediante el voto del público. Cuando volví dije ‘me fui por la balanza y aparte no llamaba la atención, esto es un programa de televisión, tenés que ser extrovertido’. Cambié el chip y fui otra persona… más carismático, comentaba temas, bailaba reggaetón. En realidad era yo, solo que antes estaba nervioso por las cámaras. Los ayudaba con el rating porque era de los que más sumaba y eso hizo que luego desde el programa me regalen algunas operaciones”, indicó.

Gonzalo estuvo dos veces en el reality (Foto Instagram @gonnyok)

Poco antes de llegar a su alta, Gonzalo tomó la decisión de renunciar al reality debido a la incorporación de Luis Zerda, popularmente conocido como “Luisito”. Según afirmó, la relación que tenían no era la mejor y se enfrentaban a diario. “No fue una buena despedida, hubo problemas con él… Recuerdo que cuando él iba a ingresar levanté la mano y dije ‘si él llega, yo me voy’. Estaba en 106 kilos y me faltaban 6 para el alta final. Otros integrantes dijeron lo mismo. Lamentablemente, ese día me fui y al final no entró. Después bajé lo que me faltaba por fuera del programa y fui recompensado. La clínica me regaló la operación de los colgajos y ese fue un excelente premio”, comentó.

Su presente y la reflexión que hizo en estos 13 años

Tras varios años de lucha, esfuerzo y dedicación, Ocaña afirma que en este tiempo aprendió mucho acerca de la enfermedad y que salió adelante gracias a las herramientas que recibió: “Al Gonzalo de ese entonces lo despabilaría, le diría que se relaje, que sea él desde el día 1, que no tenga miedo a ser como es ni le tema a las cámaras, que se coma el mundo, que sea enfocado, disciplinado, que él puede, que si se mentaliza y se enfoca logrará muchas cosas, que se comerá el mundo por delante y que aprenda de los ‘no’. Me dijeron muchas veces que no iba a bajar de peso, que no llegaría al alta, que no llegaría a tener novia, que no podía trabajar y todo lo di vuelta. Gracias a los que me dijeron ‘no podés’, hoy estoy donde estoy”.

Gonzalo Ocaña disfruta de su actual presente Instagram

En lo que se refiere a su experiencia con la discriminación, dice que aún no visualizó cambios de actitudes en la sociedad. “La gordofobia todavía existe y seguirá existiendo lamentablemente. Yo era una persona que se subía al colectivo o subte y nadie se sentaba al lado mío, me miraban mal, tenía que pasar de costado, me sentía excluido. Prefería subirme al taxi y también vivía esas miradas, incluso no me paraban. Parece loco, pero lamentablemente sigue pasando y con el tema de los talles que tampoco se cumplen”, aseveró.

En la actualidad, comparte otros detalles de su vida en plataformas como Instagram y TikTok, donde cuenta con más de 100 mil seguidores. Su expectativa, al dar a conocer datos sobre su día a día y el cambio que emprendió, es que otros lo tomen de ejemplo para salir adelante.

“Empecé hacer videos este año, cuando falleció mi expareja poco tiempo después de hacerse una operación de colgajos. Eso me partió en dos. Dije ‘basta de hablar de cuerpos ajenos’, y por eso hice un video llorando donde hablé sobre por qué pasan estas cosas. Tuve repercusión, después expliqué cómo adelgacé e hice el video de mi experiencia en Cuestión de Peso. Mis seguidores me alientan, pero no me doy cuenta de que represento a personas y las inspiro. Me envían mensajes, regalos y por eso soy agradecido desde que me fui del programa. Siempre les digo a todos que se ocupen, no puedo dar dietas, pero menciono que busquen ayuda de un profesional, ya que es una enfermedad de toda la vida. Desde el 2010 me mantengo, peso 106 kilos, lo mismo que el momento en que me fui. Soy de los participantes que más le costó y tuvo constancia, pero sigo de pie”, concluyó.

Gonzalo realizó un giro radical a su vida y logró mantener su peso Instagram

De esta manera, a través de un esfuerzo inconmensurable, Gonzalo demostró que, con el apoyo de profesionales y seres queridos, podemos romper todos los obstáculos que nos instalamos en la mente y de esa forma salir adelante.