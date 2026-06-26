El secreto de Marta Sánchez para mantenerse joven a los 60 años

Marta Sánchez cumplió 60 años el 8 de mayo, pero los cálculos resultan erróneos cuando se la ve. La artista española pareciera haber pausado el tiempo en lo que respecta a su apariencia física; y en las últimas horas, reveló el secreto que todos quieren saber y el cual muchos empezarán a seguir religiosamente por el resto de sus días.

Marta Sánchez visitó El Hormiguero, el reconocido ciclo español que conduce Pablo Motos (Foto: Captura TV)

Previo a celebrar una nueva década, la reconocida compositora visitó el ciclo español El Hormiguero, donde reconoció que no le asustaba cumplir 60. “No tengo crisis de edad. Me siento muy bien, me siento muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo. No me he hecho ningún lifting, que no digo que no me lo haría algún día, pero Maribel no me deja", expresó sobre los rumores que circulan sobre sus cirugías estéticas y se refirió a que su estilista no aprueba que se someta a procedimientos que no sean naturales.

En ese sentido, Pablo Matos, conductor del ciclo, reveló que en varias ocasiones encontró a la artista en el mismo centro de estética al que acude. “Yo voy más que él; con lo que duele todo, ahí estoy porque soy de las que piensa que si no duele, no hace nada”, lanzó ella entre risas.

Marta Sánchez visitó El Hormiguero y sorprendió con sus secretos de belleza

El secreto de Marta Sánchez para mantenerse en forma a los 60

Más allá de los tratamientos estéticos básicos, el presentador quiso saber en qué se basa su entrenamiento físico y si tenía un plan alimentario. “Hago un poco de todo, disciplinas varias. Hago ballet fit, hago entrenamiento de fuerza y de cardio y me hago masajes a cuatro manos que se llaman remodelación corporal con maderoterapia y manual”, aseguró Sánchez.

El masaje a cuatro manos llamó la atención de Motos, por lo que la cantante se explayó: “Es un masaje remodelador, no drenante, y duele mucho, pero es muy eficaz. Son cuatro manos haciendo una coreografía sobre el cuerpo; al final duele menos y es muy eficaz, van desde los tobillos...”.

Marta Sánchez mantiene su figura a base de una estricta rutina de ejercicios y un plan de alimentación (Foto: Instagram/@martisimasanchez)

En cuanto a cómo divide los días de la semana en el gimnasio, dijo: “Dos días a la semana hago pesas y cardio. Y otro día hago ejercicio con mi entrenador personal. Me cuesta un poco, pero soy bastante disciplinada”.

Pero, ¿qué hay sobre la alimentación? Tiempo atrás, Marta Sánchez dialogó con Cosmopolitan TV y reveló su desayuno de todos los días: “Cada mañana desayuno fuerte porque suelo comer un plato único: dos cafés con leche, un jugo, una tostada de centeno con pavo y otra con mantequilla y mermelada de durazno”. Mientras que en una entrevista con Hola! comentó: “Cucharadas de miel con unos granos de sal antes de meterme en la cama. La miel es magia”.

Marta Sánchez, espléndida a los 60 (Foto: Instagram/@martisimasanchez)

Más allá de los tratamientos y el gimnasio, el verdadero motor de la cantante radica en su mentalidad y en su pasión por la música. Al revelar que abraza las seis décadas con total plenitud y sin temores, Marta Sánchez demuestra que el bienestar físico es el reflejo directo de una gran madurez emocional. Su disciplina diaria no solo busca la estética, sino mantener la energía arrolladora que exige su carrera. Así, la artista se consolida como una gran referente para miles de mujeres que tienen miedo al paso del tiempo.