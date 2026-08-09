La inesperada aparición de Kike Teruel junto a Los Nocheros que emocionó al público

Tres años después de despedirse de Los Nocheros, Kike Teruel volvió a cantar junto al grupo. El inesperado encuentro ocurrió el pasado sábado por la noche en Mar del Plata, durante el concierto que la formación salteña ofreció en el teatro Radio City como parte de los festejos por sus cuatro décadas de trayectoria.

La aparición de Teruel fue una de las grandes sorpresas de una función con entradas agotadas. Frente a un teatro colmado, el músico se reencontró sobre el escenario con Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre, actuales integrantes del conjunto, y revivió por unos minutos una formación que durante años marcó la historia del folklore argentino.

De izquierda a derecha, Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel, actuales integrantes de Los Nocheros, durante el show con el que el grupo celebra sus 40 años de trayectoria Instagram @losnocherosofic

En las imágenes que comenzaron a circular después del recital se pudo ver a Kike nuevamente con la guitarra y compartiendo un abrazo con su hermano Mario. La escena despertó una fuerte ovación entre los presentes, muchos de los cuales registraron con sus celulares el regreso del músico junto a sus excompañeros.

Una vez terminado el concierto, Los Nocheros compartieron en sus redes sociales algunas postales de lo ocurrido. “Terminamos viviendo una noche cargada de sorpresas. Kike Teruel, Daniel Agostini y teatro lleno”, expresaron y agradecieron al público marplatense por acompañarlos.

Kike también reaccionó a la publicación del grupo y dejó en claro la buena relación que conserva con quienes fueron sus compañeros durante décadas. “Siempre será un placer volvernos a encontrar”, escribió en el posteo. Además, reposteó imágenes de la presentación y definió la experiencia como “una noche increíble”.

Una noche de invitados y celebración

La participación de Teruel no fue la única sorpresa preparada para el concierto. Daniel Agostini también apareció como invitado y llevó la cumbia a una celebración dominada por el folklore.

Daniel Agostini fue otro de los invitados especiales del festejo por los 40 años de Los Nocheros y se sumó al escenario en una noche que combinó folklore y cumbia Instagram @losnocherosofic

La presentación en Mar del Plata forma parte de Los Nocheros, 40 años. El show, la gira con la que recorren cuatro décadas de canciones y revisitan algunos de los temas que convirtieron al conjunto salteño en uno de los grandes referentes de la música popular argentina.

El encuentro con Kike, sin embargo, tuvo un significado particular. Desde junio de 2023 no formaba parte de Los Nocheros, aunque su relación personal con el grupo continuó después de aquella despedida.

De hecho, el acercamiento había tenido un anticipo pocos días antes del recital. Los músicos se encontraron en La Nochera, el almacén de campo que Kike lleva adelante junto a su familia en la zona de La Armonía, cerca de Mar Chiquita. Él mismo compartió entonces una fotografía de la reunión y la definió como un “gran reencuentro familiar y musical”.

La despedida de Kike Teruel de Los Nocheros

El 30 de junio de 2023, Teruel había cerrado una etapa de casi cuatro décadas con Los Nocheros con un multitudinario concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Aquella noche, que se extendió durante más de dos horas, funcionó como una despedida y contó con una larga lista de invitados, entre ellos Soledad Pastorutti, Marcela Morelo, el Chaqueño Palavecino y Los Tekis.

Su decisión había sido anunciada meses antes. En diálogo con LA NACION previo a aquel último concierto, Teruel explicó que no se trataba de un conflicto con el grupo, sino de una necesidad personal de cambiar de vida después de décadas de giras y escenarios. “Quiero vivir mi vida”, resumía entonces.

Antes de su despedida de Los Nocheros, en junio de 2023, Kike Teruel explicó a LA NACION los motivos de su decisión: “Fue un estilo de vida que no sufrí, pero ya no quiero hacerlo más, quiero decidir mis tiempos” Fabián Marelli - LA NACIÓN

Tras su partida, Los Nocheros continuaron como trío, mientras Kike comenzó una etapa alejada de la dinámica de las grandes giras y más enfocada en su familia y en proyectos personales. Entre ellos se encuentra La Nochera, el almacén de campo que lleva adelante junto a su familia, donde la música sigue ocupando un lugar importante: en distintas oportunidades, el músico sorprendió a quienes visitaban el espacio al tomar la guitarra y sumarse espontáneamente a guitarreadas.

Tres años después de aquella despedida, el escenario volvió a reunirlos. Esta vez no hubo anuncios ni una vuelta formal al grupo, fue una aparición especial que alcanzó para que, por una noche, sus seguidores disfrutaran de la banda completa que conquistó el folklore argentino.