El emotivo gesto del Servicio Meteorológico Nacional por la triste muerte de Fernando Confessore

La meteorología argentina está de luto tras conocerse, este viernes por la madrugada, la muerte a los 58 años de Fernando Confessore, el histórico especialista del tiempo de TN. La repentina noticia provocó una profunda conmoción en el medio, y entre los múltiples homenajes que le realizaron a lo largo de la jornada, destacó el emotivo mensaje publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo ligado a su desarrollo profesional.

A través de sus historias oficiales de Instagram (@smn_argentina), el organismo oficial compartió una placa con un lazo negro en señal de duelo y dedicó unas sentidas palabras para recordar su legado: “Desde el Servicio Meteorológico Nacional lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Confessore, reconocido por su trayectoria en la comunicación y divulgación meteorológica en nuestro país. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

El SMN despidió a Fernando Confessore

El reconocimiento institucional pone en valor los inicios profesionales de Confessore. Antes de convertirse en una figura indispensable de la pantalla chica durante casi tres décadas, el comunicador se formó como pronosticador meteorológico universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Entre 1992 y 1994 formó parte del SMN, donde trabajó en la recepción e interpretación de imágenes satelitales, una base técnica que luego volcó en su trabajo diario en los medios de comunicación.

Su triste desenlace ocurrió en su domicilio tras sufrir una descompensación cardíaca repentina. A pesar de la rápida intervención del SAME, los médicos no lograron reanimarlo. La noticia fue confirmada al aire de TN a las 6:50 por su compañero Mario Massaccesi: “Murió nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como “el del tiempo”, el que veías todos los días desde hace 30 años".

La foto que compartió la hija mayor de Fernando Confessore en Instagram (Foto: Instagram @juliconfe)

A lo largo de la jornada, colegas como Paula García, Lorena Maciel, Matías Bertolotti e Ignacio González Prieto volcaron emotivos mensajes en redes sociales para despedir a un apasionado de la meteorología, un entrañable compañero de trabajo y una figura sumamente querida por el público argentino. Lo mismo hizo su familia, entre las que se destacó la despedida de su hija mayor, Julieta Confessore, quien compartió una foto junto a su papá de cuando era chica.