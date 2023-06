El tierno posteo de Migue Granados sobre sus miedos de ser padre por segunda vez: “Ya se niveló”

escuchar

El 2023 es un gran año para Migue Granados tanto en su vida personal como en su faceta laboral. Por un lado, dio inicio a su canal de streaming llamado Olga y que debutó este mes con dos programas. Por otro lado, y lo más importante, fue que junto a Fernanda Otero tuvieron a su segundo hijo, al cual llamaron Benito.

La llegada de Bernardita en 2016 fue un cambio rotundo en la vida de la pareja. Cuando dieron la noticia del segundo embarazo en enero de este año con una foto de la pequeña abrazando la panza de la mamá, muchos seguidores volcaron su emoción al noticiar que se agrandaba la familia.

Migue Granados anunció que esperaban su segundo hijo junto a Fernanda Otero Instagram: miguegrana

“Seremos 4. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita, es un hecho”, anunció el hijo de Pablo Granados previamente. Y agregó: “Felicidad, amor y ansiedad. Te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar”.

No obstante, Granados, quien aprovecha sus espacios al aire para exponer sus inseguridades, escribió un tuit contando su incertidumbre antes de ser padre por segunda vez. “Espero mi segundo hijo. Aún no me siento capaz de amar tanto a otro como a Bebi. ¿Cuándo se nivela eso?”, había escrito el humorista en enero de este año.

Migue Granados compartió sus inseguridades antes de convertirse en padre por segunda vez Twitter: @miguegranados

“Día a día se incorpora en tu vida y en tu corazón, creo que es una escalada que nunca tiene un punto final, quizás desacelera ese embate inicial de los primeros meses/años, pero siempre escala, nunca se detiene, al menos esa es mi experiencia con tres hijos de 29/28 y 22 años”, indicó un seguidor, mientras que otro minimizó su sentimiento: “El miedo de todos los padres. Después te das cuenta de que era una bol...”.

Pero este miércoles citó el tuit y cambió rotundamente de opinión cuando tuvo a Benito en brazos: “Ya se niveló”, escribió junto a un emoji de enamorado y una imagen de él abrazando al bebé. La publicación tuvo más de 25 mil likes en menos de un día y se llenó de comentarios de seguidores que también experimentaron ser padre.

El tierno posteo de Migue Granados en Twitter Twitter: @miguegranados

En ese contexto de alegría por el nuevo bebé, el conductor de Soñé que volaba (Olga) llenó sus redes sociales de ternura cuando publicó un video en el que comparte tiempo junto a Benito el mes pasado. Sobre el sillón, Granados tocaba la guitarra, mientras cargaba sobre su pecho a Benito, vestido en tonos pastel y que trata de despertarse. En tanto, su papá lo deleitó con algunos acordes.

Migue Granados presentó a su bebé con un emotivo video

“Me rompe el corazón, qué belleza”, escribió su colega de profesión Martín Garabal. “¡Qué lindo! Felicitaciones a ambos”, señaló Nacho Elizalde. Por su parte, el actor Grego Rosello apuntó: “Benito, dios mío”, junto al emoji de un corazón rojo. “No estoy llorando”, advirtió la comediante Malena Pichot.

Ahora que la familia se agrandó, Migue Granados y Fernanda Otero tienen la difícil misión de criar dos hijos, por lo que, probablemente, el humorista seguirá compartiendo parte de su intimidad con sus seguidores en las redes sociales y en su nuevo programa de streaming.

LA NACION