El confuso episodio que vivió Migue Granados con un grupo de fans en Jujuy: “¿Para qué quieren una foto?”

Migue Granados atraviesa un gran momento personal. Hace pocas semanas anunció a través de sus redes sociales que su pareja, Fernanda Otero, está nuevamente embarazada y que su hija Bernardita se convertirá en hermana mayor. Pero, antes de la llegada de un nuevo integrante, hicieron un viaje familiar por el norte de la Argentina donde protagonizaron un confuso y divertido encuentro con un grupo de fans. El momento quedó captado en un video que rápidamente se volvió viral.

Otero compartió en su cuenta de Instagram la particular situación que vivieron en Jujuy con el humorista. “Estaba grabando el paisaje, pero la conversación de las señoras se puso interesante”. Así comenzó el clip, el cual rápidamente se enfocó en un grupo de mujeres que mantenían un serio debate tras ver a Migue Granados. Si bien sabían que era alguien famoso, no estaban tan seguras de su nombre.

Migue Granados, junto a su mujer Fernanda Otero, su hija Bernardita y Benicio en camino Instagram @miguegrana

“¿Quién es?”, comentó una de ellas. “Es Pachu”; “Es Pablo”, le respondieron. Por su parte Fernanda, que grababa todo, se hizo la desentendida, se les acercó y les consultó sobre la persona que estaba a pocos metros de ellas: “¿Es el hijo de Pachu?”. Todas, convencidas y con celulares en mano listas para la foto, le dijeron que sí: “Es Pachu dos”.

“¿Nos sacamos una foto, por favor?”, le pidió una de las mujeres. Ante esto, el humorista -que estaba en la vereda de enfrente- sorprendió con su respuesta, puesto que dio a entender que escuchó la conversación donde ellas aseguraban que era el hijo de Pachu Peña y no de Pablo Granados: “Pero, si ni saben mi nombre, ¿para qué quieren foto?”.

El divertido encuentro de Migue Granados con sus fans en Jujuy (Video: IG @fer.otero)

“Muy mala onda”, le dijo una de las mujeres a la cámara de Fernanda. “Acá con el hijo de Pachu”, comentó mientras su pareja se sacaba fotos con las fans que estaban emocionadas con su presencia, a pesar de pensar que era otra persona. Finalmente, el conductor de La Cruda (Spotify), se retiró no sin antes agradecerles. Incluso, hasta Otero simuló la despedida.

Por otra parte, el video terminó con una escena donde también hubo una confusión de nombres. “¿Quién es?, ¿Es el hijo de Pachu?”, le preguntó Fernanda a una señora. “Parece que sí”, le respondió.

Rápidamente, el posteo que subió Otero bajo la premisa “en el Norte, nos encontramos con el hijo de Pachu”, causó sensación y muchas reacciones. “Esta es el hijo de Pachu, señora”, respondió con mucho humor Migue.

Por su parte, su padre Pablo Granados, también comentó el clip y le hizo un pedido especial: “Este video es maravilloso. En unos días me lo das y los subo yo porfa”. Incluso, hasta Diego Leuco se sumó y comentó: “Brillante”.

Migue Granados asegura que “habló” con su madre muerta a través de una médium

Para un episodio de su podcast, Migue Granados contó que entrevistó a una médium que le aseguró haberse contactado con su mamá, quién murió en 2017 a causa de un cáncer.

“Cuando mi vieja murió llamé a una vidente, le dije que no creía en esto y ella me dijo que había llegado a un plano que podía escucharla. Mi miedo era que si lograba contactarme con ella me iba a volver adicto a eso”, reveló el humorista.

La mujer le explicó que “todo ser humano cuando pierde a alguien, sobre todo al padre o la madre, desespera por escucharlos. Lo primero que tenemos miedo es ‘no voy a escuchar la voz’”. Acto seguido, le dijo que se comunicó con su mamá y le dejó un mensaje. “Estaba sumamente alterada, pero por cómo lo ibas a llevar vos, no cómo iba a partir ella. Lo primero que dice es ‘esto fue mi responsabilidad, pero no me quería morir’”, sostuvo. Asimismo, agregó: “Ella considera que fue su responsabilidad su enfermedad y que se dio cuenta al último tiempo que no se quería morir”.

