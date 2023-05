Migue Granados presentó a su bebé Benito con un emotivo video y enterneció a todos: “Primer domingo juntos”

escuchar

La ternura hecha video. La llegada de Bernardita, en agosto de 2016, significó un antes y un después en la vida de Migue Granados y Fernanda Otero. Casi siete años después, la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo, Benito, quien ya inundó las redes sociales de ilusión por la llegada del pequeño. Así, su papá compartió este domingo una postal de su “primer domingo de flojera juntos”, mientras disfrutaba de su pasión por la guitarra, y sus seguidores le dedicaron emotivos mensajes: “No estoy llorando”, le comentó Malena Pichot.

Luego de anticipar que Otero estaba embarazada en enero, con una publicación en Instagram que incluyó una instantánea de Bernardita abrazando la panza de su mamá; el humorista anunció de una manera peculiar el nacimiento de su segundo hijo, el pasado jueves 11 de mayo. “Pensé que mis espermatozoides, alimentados a snacks, gaseosa, asado con cuero, cheddar, ibuprofeno y thc, iban a estar cagados a palos, pero hago unos bebés tremendos”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

El humorista anunció el nacimiento de su segundo hijo Twitter: @miguegranados

Este fin de semana, el también músico compartió un video que llenó de ternura su perfil de Instagram y sorprendió a sus fanáticos. Sobre el sillón, Granados toca la guitarra, mientras carga sobre su pecho a Benito, vestido en tonos pastel y que trata de despertarse. En tanto, su papá lo deleita con algunos acordes.

Migue Granados presentó a su bebé con un emotivo video

“Me rompe el corazón, qué belleza”, escribió su colega de profesión Martín Garabal. “¡Qué lindo! Felicitaciones a ambos”, señaló Nacho Elizalde. Por su parte, el actor Grego Rosello apuntó: “Benito, dios mío”, junto al emoji de un corazón rojo. “No estoy llorando”, advirtió la comediante Malena Pichot.

Migue Granados anunció que esperaban su segundo hijo junto a Fernanda Otero Instagram: miguegrana

“Seremos 4. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita, es un hecho”, anunció el hijo de Pablo Granados previamente. Y agregó: “Felicidad, amor y ansiedad. Te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar”.

Provocó la reacción de Dua Lipa

En marzo pasado, Migue Granados viajó a Nueva York para asistir a un partido de la NBA entre los Knicks y Charlotte Hornets. Para hacer honor a la espontaneidad que lo caracteriza, el humorista no pudo evitar bailar de una forma estridente mientras seguía el ritmo de la música que sonaba en el estadio Madison Square Garden. Por supuesto, las cámaras captaron el momento y pudieron presenciarlo todas las personas que se encontraban en la cancha.

Lo más curioso es que, entre los asistentes, se encontraba nada más y nada menos que la artista Dua Lipa. Las cámaras enfocaron a la cantante y se pudo apreciar cómo reaccionó al peculiar baile de Granados: la artista de “Levitating” no pudo evitar soltar una carcajada mientras aplaudía al mirar a la cámara.

La reacción de Dua Lipa al ver bailar a Migue Granados

“Para qué me invitan al Madison si saben cómo me pongo”, expresó Granados a través de sus redes sociales. Y siguió: “Primera vez en el Madison y me ponchan tirando los prohibidos. Cabe destacar que [Dua Lipa] vio en la pantalla mis prohibidos”. Además, compartió el video en el que la cantante apareció mientras veía su baile, con el toque de humor que lo caracteriza.

