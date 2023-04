La desopilante anécdota de Ricardo Darín con Lionel Messi que dejó boquiabierto a Migue Granados

escuchar

Ricardo Darín y Lionel Messi, son dos de los argentinos más reconocidos del mundo, uno por su trabajo actoral y el otro por lo que hace con la pelota de fútbol. La admiración es mutua y la hicieron pública en varias ocasiones. Sin embargo, su relación lleva consigo una desopilante anécdota detrás que incluye tres elementos: Barcelona de noche y con bajas temperaturas, una calle inhóspita y un ‘chofer’ salvador. En una reciente entrevista, el protagonista de Argentina, 1985, recordó el divertido momento, lleno de casualidades, que vivió con el campeón del mundo y dejó a todos sin palabras.

Siempre se supo que Darín y Messi mantiene una muy buena relación que se afianzó, sobre todo, cuando el actor vivió en España. En una reciente entrevista que dio en Playroom, el programa de Migue Granados que se emite por ESPN y Star +, volvió a contar la desopilante situación que vivió varios años atrás con el futbolista, quien lo “salvó”, una noche fría de invierno en Barcelona.

Ricardo Darín recordó el día en el que Lionel Messi fue su "chofer" (IG @espnplayroom)

El actor recreó la escena donde tuvo lugar la peculiar situación. Era un día de semana, en Barcelona, después de las 22. Estaba en medio de un bouleverd, en plena calle, y no pasaban taxis ni colectivos que pudieran acercarlo al hotel, que quedaba bastante lejos. Lo acompañaba una mujer encargada del área de prensa, puesto que promocionaba una película.

“Yo venía de pelearme con unos tipos en la radio, porque medio que estaban enojados con Messi por el rendimiento. Les dije ‘se van a lavar la boca con jabón este fin de semana cuando haga tres goles’ y ese fin de semana hizo tres goles”, arrancó en su relato. “¿O sea, vos venías de defender a Messi en una radio?”, le preguntó completamente sorprendido Migue Granados.

Darín explicó que le decían que la defensa tenía que ver con que eran amigos, a lo que él les aseguró que en ese entonces no tenía tanto vínculo: “Lo conozco, es divino, pero les digo ‘ustedes no tienen idea de a quien tienen acá, a veces si, a veces no. Si un partido no hace un gol ya se le caen encima’”.

Ricardo Darín contó una divertida anécdota con Lionel Messi (Foto: Archivo) Archivo

Cuando salieron de la radio, la mujer de prensa que lo acompañaba le preguntó si verdaderamente amigos, ya que lo defendió tanto en la radio. Acto seguido, se vieron inmersos en una situación poco feliz porque no tenían forma de volver al hotel y hacía mucho frío. Fue ahí cuando el actor escuchó, a lo lejos, una voz salvadora. “De espaldas en el boulevard escucho ‘¡Ricardo!’”, rememoró entre risas.

“Me doy vuelta y era él, Messi, en una camioneta”. Así, se encontraron en las calles de Barcelona y el rosarino los llevó en su auto de regreso al hotel. La mujer, en tanto, no salía de su asombro y creía que era una cámara oculta para algún programa.

Granados, completamente sorprendido por la gran casualidad de que tras defenderlo en una radio, Messi lo reconociera en la calle y se ofreciera a llevarlo en su auto, quiso saber si creía que Leo sabía que estaba en España, el actor dijo que no, ya que solo fue a promocionar una película.

Ricardo Darín le respondió a Lionel Messi tras su apoyo por Argentina, 1985

Si bien el encuentro en Europa fue hace mucho tiempo, los argentinos mantienen hasta la actualidad un gran vínculo de admiración y respeto mutuo. Un claro ejemplo fue el gesto con el que Messi lo sorprendió hace poco. “Qué gran película Argentina, 1985, con Ricardo Darín y nominada al Oscar. ¡Vamos por el tercero!”, escribió en una Historia de Instagram cuando el film dirigido por Santiago Mitre compitió en la carrera por la estatuilla dorada.

El sentido agradecimiento de Ricardo Darín a Lionel Messi (Foto: Instagram @ricardodarinok)

Con una inmensa emoción ante semejante reconocimiento, el protagonista de la película se lo agradeció públicamente en un mensaje donde escribió: “Otra muestra de tu gran generosidad. Emociona tanta sencillez. Siempre fuiste así y te conozco desde que tenías 17 años. ¡Gracias, Lionel Messi! ¡Vamos Argentina!”.

