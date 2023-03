El tierno regalo que le mandó Pampita a Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando que está internada

escuchar

Los últimos fueron días muy difíciles para Fernando Burlando y Bárbara Franco. Siete días atrás, su hija Sarah comenzó a levantar temperatura y el sábado debieron internarla en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde permanece internada. En las últimas horas, se conoció que la bebé evoluciona y que, si todo marcha tal cual lo esperado, próximamente podría volver a casa. El 15 de marzo, la pequeña cumplió tres meses de vida y pasó el día en la clínica, sin embargo, recibió un regalo de una amiga muy especial: Ana, la hija de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán.

El estado de salud de Sarah generó gran preocupación entre los seguidores de la pareja. El jueves pasado comenzó con fiebre y el sábado la llevaron a la guardia, pero, por decisión de los médicos, por precaución y para darle todos los cuidados necesarios, la internaron. Sus padres estuvieron incondicionalmente con ella en el que sin dudas fue un momento muy duro y delicado. Incluso, su mamá subió una imagen de la Virgen Desatanudos, y aunque no hizo comentarios explícitos, dio a entender de que estaría pidiéndole por la salud de su beba.

Sarah Burlando fue internada por un cuadro de infección urinaria Instagram @barbaritafranco21

La pequeña fue diagnosticada con un cuadro de infección urinaria y, según mencionó Cinthia Fernández en Nosotros a la mañana (eltrece), “la bacteria pasó a sangre”. Por decisión de los profesionales la internaron para hacer el tratamiento adecuado para su caso. En el transcurso de los días, Sarah mejoró e incluso celebró, de manera un tanto distinta, su cumplemes el 15 de marzo.

El emotivo posteo desde la clínica que compartió Barby Franco en el cumple mes de su hija Instagram @barbaritafranco21

“¡Hoy cumplo tres meses y lo festejo acá! Por suerte me siento muy bien... Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico. Me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria, por suerte estamos matando al bichito. ¡Y yo me siento muy bien!”, escribió la modelo en nombre de su hija en un posteo en las redes sociales. A pesar de las circunstancias, no faltó el amor, los mimos y algún que otro regalito.

En sus historias de Instagram, Barby Franco mostró el tierno gesto que tuvo con su hija la familia Moritán - Ardohain, de la cual ella es muy cercana. “Gracias Ana García Moritán por tu regalo. Es hermoso”, escribió como si firmara la bebé. En la foto que subió se pudo ver a Sarah recostada en la cama de la clínica junto a un peluche con forma de unicornio blanco con detalles en rosado, que combinaba tanto con su outfit como con su almohada.

Sarah Burlando recibió un regalo de parte de Ana García Mortián, la hija de Pampita Instagram @barbaritafranco21

Asimismo, además de agregarlo a la colección de juguetes, la bebé también le encontró otro uso: “Puedo apoyar mi bracito”. Efectivamente, mientras dormía la hija menor de Fernando Burlando colocó su mano vendada sobre el peluche para tener un mejor descanso.

La hija de Fernando Burlando y Bárbara Franco recibió de regalo un peluche con forma de unicornio Instagram @barbaritafranco21

Además del tierno regalo de parte de su amiga Ana García Moritán, durante su internación, Sarah recibió una visita muy especial. Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, se acercó al centro médico y, tal como ocurrió en otras instancias, la arropó entre brazos y Franco hizo público el emotivo momento: “Gracias, Tía Greis, por venir a mimarme. Te amamos”.

LA NACION