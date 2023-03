Qué le pasó a la hija de Barby Franco y Fernando Burlando

escuchar

En los últimos días, hubo una noticia que generó una gran preocupación dentro del entorno mediático: el estado de salud de Sarah, la hija de Bárbara Franco y Fernando Burlando. Si bien ellos prefirieron no hacer declaraciones al respecto, de a poco se conoció más información sobre el cuadro clínico que presenta la bebé de tres meses. El sábado la internaron en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y de la mano de la modelo este miércoles se supo en detalle el motivo y cómo evoluciona.

En los últimos días, Franco compartió en sus Stories de Instagram la foto de un portarretrato de su hija junto a una imagen de la Virgen Desatanudos, una representación de María muy popular en los últimos años -incluso el Papa Francisco la exhibe en Santa Marta-, que simboliza la capacidad de esta figura religiosa para destrabar -o desatar- las dificultades humanas. Si bien no hizo ningún comentario explícito, si dio lugar a especular en que le estaría pidiendo que proteja a la niña en este difícil momento.

En cuanto al diagnóstico, según pudo saber LA NACION, Sarah ingresó al centro de salud con un cuadro de infección urinaria. El sábado, por seguridad, la internaron en el IADT para realizar un tratamiento con antibióticos y se conoció que ya está en proceso de recuperación. En cuanto al tiempo en el que permanecería en el centro de salud, se estima será por un al menos seis días más.

Asimismo, el martes en Nosotros a la mañana (eltrece) dieron algunos detalles más de cómo se encuentra la bebé y como se desencadenó el cuadro que derivó en la internación. El Pollo Álvarez le envió un saludo especial a Franco y Burlando y contó que tenían “un problema de salud con su hijita”. En la misma línea, Pablo Montagna dio más datos y explicó que la niña comenzó con mucha fiebre el jueves por la noche.

Esto generó preocupación para la familia, por lo que la trasladaron a la bebé a la guardia del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde finalmente, por recomendación de los médicos, quedó internada. “Es una infección urinaria, que es lo que le hace tener esta fiebre”, explicó el panelista, a lo que su colega, Cinthia Fernández, sumó: “Van a quedarse siete días más internados, porque lo que pasa es que la bacteria pasó a sangre”.

A través de las redes sociales, la modelo compartió algunas postales desde el centro médico para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Aunque me sienta mal, siempre sonrío”, escribió en una Historia de Instagram como si lo dijera Sarah. En la foto se pudo ver a la bebé de casi tres meses recostada en una camilla mientras su padre le hacía divertidas muecas. Asimismo, también le agradeció a la pediatra que cuida a la pequeña.

Por otra parte, y a pesar de la difícil situación tanto para la pequeña como para los padres, recibieron una visita muy especial que les sacó una sonrisa y no dudaron en postearlo en redes. Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, se acercó para acompañarlos en esta instancia: “Gracias, Tía Greis, por venir a mimarme. Te amamos”.

Este 15 de marzo, la bebé cumplió tres meses de una manera distinta, ya que permanece internada. De igual manera, a modo de llevar tranquilidad, su madre compartió un posteo en redes junto a varias postales de lo que fueron los últimos días.

“¡Hoy cumplo tres meses y lo festejo acá! Por suerte me siento muy bien... Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico. Me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria, por suerte estamos matando al bichito. ¡Y yo me siento muy bien!”, se pudo leer en el posteo.

“¡Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mí como a mis papás!”, escribió la modelo con la firma de su hija. Y agregó: “Pronto nos iremos a casa junto a mis perritos”.

