Barby Franco compartió una foto del particular “cochecito” de bebé que usa su hija y en las redes la fulminaron

Desde que, varios meses atrás, anunció con mucha felicidad que estaba embarazada, Barby Franco empapeló sus redes sociales con fragmentos de esta nueva experiencia en la que se embarcaba junto a su pareja, el abogado Fernando Burlando. El nacimiento de Sarah solo logró aumentar esta tendencia y, a lo largo de las últimas semanas, la panelista registró el minuto a minuto de su vida como flamante madre. Así lo hizo en su más reciente posteo de Instagram, cuando compartió el “cochecito” que debió improvisar para pasear a su hija, el cual desató un gran revuelo entre los usuarios.

Barby Franco compartió una foto del particular “cochecito” de bebé que usa su hija

Poco después de mostrar en sus redes la habitación de ensueño que creó para su hija Sarah, la cual ambientó con un castillo de madera y una cuna estilo antigua cubierta por unas gasas rosadas, Barby Franco sorprendió con el particular “carrito” con el que llevó a pasear a la beba durante sus últimos días en Uruguay.

Con una serie de fotos, mostró que dejó de lado los cochechitos de alta gama que tantas celebridades elijen hoy en día, y lo cambió por un carrito de supermercado, el cual acondicionó con mantas, almohadones y stickers de colores a modo de decoración. En las mismas postales, se puede ver a la bebé felizmente recostada en el interior del changuito remodelado.

El posteo que desató la indignación de los seguidores de Barby Franco instagram @barbaritafranco21

En la descripción del posteo, fue Fernando Burlando quien detalló que siempre se sorprende de los recursos que utiliza su pareja al momento de salir de un apuro, los cuales habría desarrollado debido a sus orígenes humildes. “Hace años que con Barbarita y sus enseñanzas de vida perdí la capacidad de asombro, pero que esto alguien me lo explique… SARAH TODOTERRENO. En el amor es evidente que no importa ni el lugar, ni con qué, ni por qué”, escribió en el epígrafe de la publicación que hicieron de manera compartida. Así, dio a entender que la creatividad de la modelo ante a la adversidad se debe, en gran parte, a sus orígenes humildes.

“En estas no te banco, Barbarita. La nena nació con otra realidad. Vos podes contarle tus orígenes, y que siempre sepa que su mami luchó para superarse, pero de ahí a hacer un show con el techo y el carrito de supermercado, me parece que ya es un montón”, “lo que vivió la mamá no tiene por qué vivirlo la hija” y “con terrible habitacion que le hizo de todos los lujos, ahora la pone en un carrito de supermercado, debe tener no un cochecito sino varios entre canjes”, fueron solo algunos de las críticas y respuestas negativas que recibió.

Barby Franco explicó por qué utilizó un carrito de supermercado para pasear a su hija Sarah instagram @barbaritafranco21

Lejos de quedarse callada, Franco contó a través de un video la historia detrás de las fotos que desataron la polémica. “Fer ya se había ido a Buenos Aires con los cochecitos y se nos ocurrió esta brillante idea”, relató. Y cerró: “Antes de que hablen boludeces, les quiero contar que llamamos al supermercado, uno de acá, de Uruguay, y nos prestaron el changuito, no es que lo robamos. Gracias, nos zafaron de un par de días que quedamos solas”.

