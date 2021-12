Divorcios exprés, denuncias por agresión y un trágico final: la otra cara de John Heard, el padre de Macaulay Culkin en Mi pobre angelito

Es difícil dejar pasar una Navidad sin ver al menos un fragmento de Mi pobre angelito, la comedia que llevó a la fama a Macaulay Culkin, quien se hizo acreedor de un Globo de Oro a muy temprana edad. El éxito que cosechó la película no solo hizo que el pequeño Kevin se volviera una celebridad, sino que también alcanzó a John Heard, quien interpretó a Peter McCallister, el padre del protagonista. Sin embargo, lo que empezó como un hito en su carrera cinematográfica terminó conduciéndolo a una vida llena de dolor y un final trágico.

Heard nació en marzo de 1946 en Washington, Estados Unidos. Desde joven manifestó la misma pasión que tenía su madre por el cine y se dedicó a la actuación, aunque solo lo hizo en teatros comunitarios. Cuando terminó la escuela, estudió interpretación y, a mediados de 1970, comenzó a involucrarse en el séptimo arte, aunque su base seguían siendo las tablas. En 1974 llegó a Broadway con La apuesta y luego volvería con Hamlet. A fines de esa década, llegó a ganar dos premios Obie Awards.

Peter McCallister y Carol Mercer fueron los padres de Kevin en Mi pobre angelito (Crédito: 20th Century Fox)

Su salto a la pantalla grande ocurrió con Valley Forge en 1975 y, cuatro años después, protagonizó Head Over Heels. A partir de aquel momento, su mayor flujo de trabajo consistió en roles secundarios, lo mismo que sucedió con Mi pobre angelito. No obstante, el furor de la película navideña fue tal que, gracias a ella, participó en la segunda entrega y se hizo un lugar en Hollywood. Uno de sus mejores años fue 1993, cuando llegó a rodar cuatro filmes en solo 365 días: There Was a Little Boy, In the Line of Fire, Me and Verónica y The Pelican Brief.

Inició su carrera en el teatro y luego pasó al cine. Su rol en Mi pobre angelito fue su salto a la fama (Crédito: Twitter)

En una reflexión durante una entrevista en 2008, el actor explicó lo difícil que fue para él manejarse dentro de la industria y dijo que su propio carácter “arrogante” obstaculizó su supervivencia en ese medio.

En el medio se casó con la actriz Margot Kidder e inesperadamente seis días después del matrimonio se separaron. Más adelante conoció a Melissa Leo, con la que se convirtió en padre de John en 1987. Sin embargo, cuatro años más tarde y cuando su carrera marchaba bien, la actriz lo denunció por agresión física.

El actor murió a los 71 años en la habitación de un hotel (Crédito: Twitter)

Tras esos años tan turbulentos, llegaría un tercer matrimonio que tampoco duró con Sharon Heard y con quien tuvo dos hijos: Anika y Max. En 2010 se casó con Lana Pritchard y se divorció a los siete meses. La muerte de Max en 2016 quedó enmarcada como el dolor más grande al cual el actor se tuvo que enfrentar. El joven de apenas 22 años murió mientras dormía.

Heard continuó actuando pero su vida no fue a misma. Poco tiempo después del fallecimiento de su hijo, se le diagnosticó una enfermedad cardíaca y murió en julio de 2017. El actor, que tenía 71 años, fue encontrado por el personal del hotel donde se hospedaba, víctima de un paro cardíaco.