El último posteo de la hija de Lucas Sugo antes de su muerte: “Tengo mucha fe y esperanza de que pronto llegará la victoria”

La muerte de la hija del cantante uruguayo Lucas Sugo, a los 23 años, conmocionó al mundo de la música. Florencia falleció en las últimas horas a raíz de una larga enfermedad oncológica. En medio de los mensajes de apoyo hacia la familia del artista, el último posteo de la joven dejó a todos sin palabras.

Lucas Sugo junto a su hija Flor

Se trata de la publicación que realizó el 31 de marzo de este año en su perfil de Instagram, cuenta que acumula poco más de 74.000 seguidores. Allí, Florencia recordaba el aniversario de su diagnóstico. “A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida. Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite. Días que se hicieron eternos, preguntas sin respuestas, miedos que surgieron y aún siguen apareciendo, fe que llegó a mi corazón y día a día se fortalece”, escribió junto a una serie de imágenes con las que resumió parte de su tratamiento.

La publicación de Florencia Sugo, que hoy cobra un significado distinto (Foto: Captura Instagram/@flor.sugo)

En ese sentido, destacó su fortaleza para enfrentar la peor noticia y cómo la vida puede cambiar de un momento para el otro. “Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida, cómo de un momento a otro te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único, al fin y al cabo importante, la salud. Hay días buenos y no tan buenos donde me permito sentir y expresar mis emociones. Lo que he aprendido en este tiempo es el poder inmenso que tiene nuestra mente; tratar de callar el ruido mental, llenarnos de pensamientos positivos, es fundamental para sanar”, agregó.

Algunas de las imágenes que Florencia compartió sobre el tratamiento oncológico (Foto: Instagram/@flor.sugo)

Y completó: “Hoy seguimos firmes, UN DÍA A LA VEZ, dejando todo en manos de Dios y de la medicina. Tengo mucha fe y esperanza de que pronto llegará la VICTORIA. Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amén, sientan, disfruten; vida solo hay una. GRACIAS a cada una de las personas que han estado desde el día uno, a cada uno de los que me escriben mandándome su amor, su apoyo y sus oraciones, porque ‘Para Dios nada es imposible’. Lucas 1:37″.

"Para Dios, nada es imposible", escribió la joven en la descripción del carrete que publicó (Foto: Instagram/@flor.sugo)

Fue Diego Sorondo, manager de Lucas Sugo, quien comunicó este miércoles la noticia de la partida de la joven en su cuenta de Instagram. Luego, el propio padre compartió también ese mismo comunicado.

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”, expresó Sorondo.

El comunicado de Diego Sorondo

Y agregó: “Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”.

A raíz de este triste suceso, Sugo debió reprogramar sus presentaciones —con fecha a definir— en las provincias de Chaco y Santa Fe, el sábado 22 y domingo 23 de este mes, respectivamente.