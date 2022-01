El urgente pedido de Adriana Aguirre que generó preocupación por la salud de Ricardo García

Si bien Ricardo García ya había comentado públicamente que padecía problemas cardíacos, el pedido de Adriana Aguirre en las redes sociales generó preocupación entre sus seguidores. La vedette escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que solicitó dadores de sangre para su expareja, que será intervenido quirúrgicamente para realizar un triple bypass.

“Amig@s me solicitan 16 dadores de sangre para la operación de Ricardo… Por favor el que pueda debe acercarse al Centro Regional de Hemoterapia ubicado en la calle Catamarca 1242 PB de lunes a viernes de 8 a 13 hs, si desean ir un sábado se necesita pedir turno previamente al 4943-8902. (No hay que ir en ayunas)”, posteó en su perfil oficial la actriz.

Aguirre cerró su publicación con un mensaje personal: “Les agradezco mucho y les dejo un beso muy grande”. Luego, tras la reacción de sus fanáticos, respondió entre los comentarios con algo más de precisión. “A Ricardo García lo operan el miércoles 12 de enero de triple bypass a corazón abierto, gracias a todos y todas si pueden donar sangre para él en la dirección que dice la placa en CABA”, añadió.

Días atrás, el empresario subió un video a su cuenta de Instagram -que Aguirre también compartió- en el que auguraba un buen 2022, deseaba que acabara la pandemia y se refería a su intervención quirúrgica.

“Yo pronto, como mucha gente sabe, me voy a hacer un triple bypass cardíaco. Lo cual me tiene un poco preocupado, pero tengo mucha confianza en Dios y sé que él me va ayudar”, escribió con sinceridad. “Chau y feliz 2022″, concluyó García.

Ricardo García ya había contado que debía realizarse un triple bypass

A principios de diciembre, el imitador de Sandro y Leonardo Favio también se había expresado sobre el tema. “Que te digan que te van a operar del corazón, que te van a abrir, uno que no entiende nada, te da un susto. Tenés miedo, concretamente, a la muerte”, dijo tras contar que recibió el diagnóstico luego de acudir al médico por un fuerte dolor en el pecho.

Si bien García y Aguirre se separaron en 2019, el dúo mantiene una muy buena relación. Consecuentemente, no es la primera vez que se acompañan en momentos complejos. De hecho, tras el accidente que la vedette tuvo en el teatro durante el verano que le provocó varias operaciones en sus piernas, él tuvo una fuerte presencia en los medios de comunicación en los que reclamaba que los responsables de la sala se hicieran cargo de los gastos de la rehabilitación.