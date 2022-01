Con PCR negativo, Lionel Messi dejó Rosario y vuelve a París con su familia para reincorporarse al PSG

Lionel Messi dejó este martes por la noche el país, luego de haber dado negativo en las últimas pruebas de PCR de coronavirus. El astro del Paris-Saint Germain fue registrado junto a su familia por LA NACION en el Aeropuerto Internacional de Rosario minutos antes de abordar el vuelo que lo devolverá a la “ciudad luz”.

“La Pulga” regresa a la capital francesa luego de pasar las fiestas de fin de año en su ciudad natal. Al capitán de la selección argentina le fue diagnosticada la enfermedad en medio de la tercera ola de casos que afronta el país.

Según pudo saber LA NACION, Messi llegó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en dos camionetas negras y se subieron a las 23:57 a un avión privado que los esperaba. La nave había arribado un rato antes desde San Fernando. Luego de cargar combustible, la tripulación aguardó la llegada de la familia Messi, que dejaron más tarde el lugar en silencio.

Messi tenía pensado viajar a Francia este domingo, pero la infección, dada a conocer por la entidad deportiva, alteró sus planes. No obstante, trascendió que el contagio había tenido lugar unos días antes. Durante todo este tiempo, estuvo aislado junto a su familia en el barrio privado Miraflores en Rosario.

Messi aborda el avión desde Rosario junto a su familia Marcelo Manera - LA NACION

“Como expliqué en mi última rueda de prensa, hay diferentes prioridades. La prioridad era tomarse un descanso tras un año muy ajetreado, los jugadores y el personal necesitaban pasar tiempo con sus familias”, había justificado Mauricio Pochettino sobre los días libres que le dio al equipo para las fiestas.

El argentino, que tenía un permiso especial para sumarse un día más tarde, demoró su regreso a París y fue uno de los cuatro futbolistas que arrojaron resultado positivo en los test.

“Las pruebas realizadas tras las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron cuatro casos positivos de Covid-19 entre los jugadores y un caso positivo en el personal. Las personas afectadas están sujetas a los protocolos Covid vigentes”, se escribió en la cuenta de Twitter del club.

Los otros jugadores contagiados son Sergio Rico, Juan Bernat y Nathan Bitumazola.

Antonela aborda el avión desde Rosario junto a su familia Marcelo Manera - LA NACION

Pochettino, el entrenador del PSG, se había referido al positivo de Messi ante la consulta de la prensa francesa. “Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando sus controles den negativos, viajará para Francia. Por el momento no sabemos más que eso. Hasta que no de negativo en la Argentina, no podrá viajar. Estamos esperando un test que certifique que pueda viajar”.

El contagio por coronavirus, que demoró su incorporación al equipo, pasó a engrosar el número de encuentros que se pierde Messi con PSG. El jugador se perdió el cotejo de este lunes ante Vannes, por los 16avos de final de la Copa de Francia.

En total, sobre 26 partidos que lleva jugado PSG en la actual temporada, Messi jugó 16 ( y convirtió seis goles).

Con el regreso de Messi, la intención del club parisino es que pueda estar el próximo domingo 9, a las 16:45, hora argentina, entre los 11 que enfrenten al Olympique Lyonnais, alias “Lyon”, por la Ligue 1.