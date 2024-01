escuchar

Este sábado, en La Noche de Mirtha (eltrece), la conductora Mirtha Legrand tocó un tema sensible que movilizó a la sociedad la semana pasada y que también atravesó de muy cerca a una de las personas de su entorno de confianza. En diálogo con Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, Mirtha se refirió al nivel de inseguridad en la Argentina y relató el violento episodio que experimentó su chofer en Lanús.

En el marco del reciente asesinato de Uma, de 9 años e hija del custodio de Patricia Bullrich, la conductora mencionó el asalto de uno de sus empleados y dejó a todos perplejos. En el segundo programa del año, “La Chiqui” debatió acerca de uno de los temas que está en boca de todos. En sintonía con ello, analizó este tema con todos sus invitados. Junto al ministro de Justicia, también estaban: el periodista de policiales, Rolando Barbano; el periodista deportivo, Horacio Pagani; el Diputado nacional por Juntos por el Cambio, José Luis Espert; y el humorista, Ariel Tarico.

“A mi chofer le robaron antes de ayer, él vive en Lanús. Entraron cuatro por el techo de la casa”, comenzó Mirtha en medio de la discusión acerca de la falta de seguridad en la provincia de Buenos Aires. “Y le dijeron: ‘Ah, vos sos el chofer de Mirtha, debés tener dólares’. Pobre, no tenía dólares”, agregó la conductora.

Durante un repaso por el caso Umma, Mirtha recordó el episodio violento que vivió su chofer la misma semana (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“¿No estará marcado Mirtha, en el barrio?”, consultó Barbano a lo que la Chiqui respondió: “Por lo visto, sí. Y llegó un amigo que era remisero y se llevaron el auto de él también”. “¿El de él también le robaron?”, insistió el periodista de policiales, a lo que ella contestó: “No, a él no se lo robaron porque estaba en malas condiciones, pero sí al del amigo”.

En tanto, contó la parte violenta del hecho: “Además, lo ataron de pies y manos. Pero no, no lo golpearon”. “¿En algún momento apareció la policía?”, indagó Barbano a la vez que la conductora señaló: “No y no hizo nada”.

El comentario de Ariel Tarico que dejó sin palabras a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand experimentó un momento hilarante en la mesaza de este sábado cuando, en medio de la charla con los invitados políticos y periodistas, le llamó la atención a Ariel Tarico porque no hablaba, estaba “calladito”, según describió la Chiqui.

Para romper el hielo, la conductora le pidió que la imite y el humorista de inmediato cambió su tono de voz. “Bueno, gracias querida. Gracias por darme la palabra”, soltó sin problema, lo que provocó una ola de carcajadas en el estudio. “A ver, ¿qué sentís cuando me mirás a los ojos? ¿Qué sentís?”, continuó Tarico e insistió: “Estás frente a tu espejo. A ver, ¿qué le dirías?”. “Te quedaste sin palabras, eh”, dijo, y le guiñó un ojo. “La Chiqui sabe”, concluyó, y se unió a las risas de la conductora.

Luego de ello, el humorista le agradeció por el respeto mutuo entre ambos para llevar adelante una imitación de la diva de la televisión argentina. “Y, me diste de comer muchos años”, se sinceró. “Yo digo, ¿seré así? ¿Yo seré esa y no me doy cuenta? Pero lo hacés muy bien”, agregó Mirtha y luego lo felicitó por su trabajo.