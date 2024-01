escuchar

El escándalo que se generó a partir de un inesperado comentario en el Bailando (América TV) llegó a su capítulo final. Flor Vigna compartió un video en el que se disculpó con Noelia Marzol, luego de hacer mención que tenían una expareja en común en el certamen de baile, quien era nada menos que Nicolás Occhiato. La modelo se enojó con esta actitud, porque ya se encuentra en otra faceta de su vida, casada y con hijos, y lo consideró un comentario innecesario.

Hace unos días se estrenó Picaflor, la canción que Flor Vigna la dedicó a su expareja, Nicolás Occhiato, quien recientemente oficializó su relación con Flor Jazmín Peña. A pesar de que ya pasó mucho tiempo de aquel noviazgo, la cantante, que estaba con Occhiato, sospechaba que había algo con quien era su amiga cuando el conductor presentó a la Flor Jazmín para el Bailando. El tiempo le dio la razón y decidió dedicarle una canción estilo “Shakira-Piqué”, según comentó en una entrevista.

En todo este contexto, Flor Vigna estuvo en el jurado de la última semana del Bailando, por las vacaciones de Carolina “Pampita” Ardohain. Y a la hora de darle su devolución a Noelia Marzol, hizo un comentario inesperado, asegurando que tenían dos ex en común, a quienes catalogó de “picaflores”.

Y en ese momento, a pesar de que estaba su esposo en el estudio, Marzol aseguró que tuvo un romance con el conductor de Nadie Dice Nada (LUZU TV). “¿Con Nico? Sí. Todos mis romances, todos los que estamos rememorando, creo que ya salieron a la luz. Yo soy súper transparente, no oculto a nadie porque no tengo nada que ocultar. Estaba sola y las personas con las que salía siempre estuvieron solas”, explicó.

La imagen que compartió Flor Vigna en su cuenta de Instagram Instagram: @florivigna

Después, las dos bailarinas se encontraron en los pasillos del canal y protagonizaron un tenso cruce. “Yo me lo guardo, no lo digo en cámara. No lo puedo decir porque empieza todo de vuelta”, manifestó Vigna en un momento y luego añadió: “No voy a decir nada que te comprometa, quédate tranquila. Yo te pedí perdón y me gustaría que me pida perdón por cosas del pasado, pero no pasa nada”.

En ese momento, Noelia, enojada, le respondió: “No tengo idea de lo que hablás. No está bueno que dejes entrever que sucedió algo”. Pero la jurado terminó el cruce manifestando: “No lo voy a decir, lo terminamos acá porque vos no sabés que yo sé lo que sé. Fue un no código del pasado, pero te conviene que no lo diga”.

Luego de todo este ida y vuelta, Flor Vigna reflexionó sobre lo que hizo y salió a pedir disculpas públicas a través de sus redes sociales. “Necesito pedir perdón, soy una boluda, estuve muy mal, me quise hacer la chistosa y me salió mal. Asumo todos mis errores, prometo aprender de todo esto”, introdujo.

En este sentido, continuó: “Ya le pedí perdón a Noe, y encima ella fue hermosa, porque me escuchó, hasta me aconsejó”. Pero en ese momento rompió en llanto. “Nada, eso, quiero pedir perdón, creo que mi mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me curé de cosas viejas, y no, la vida me demuestra que no. Prometo aprender”, siguió.

Por último, la cantante indicó: “Le pido perdón a Noe y a todos... Quiero que esto no joda el sueño de mis amigos, porque Jony y Damasia son muy importantes para mí, y hoy es un día muy importante para ellos. Así que, pido perdón, de verdad me da mucha vergüenza lo mal que estuve. Perdón, voy a aprender, juro que voy a aprender”.