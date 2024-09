En el Día de los Novios, 10 estrellas de Hollywood que fueron pareja y no lo sabías

Escuchar

Siempre es buena idea celebrar el amor; sin embargo, hay fechas relacionadas directamente con este. Además del Día de San Valentín o Día de los enamorados, en Argentina existe el Día de los Novios, el cual se conmemora cada 20 de septiembre. Debido a esto, te contamos cuáles son las 10 estrellas de Hollywood que fueron pareja y seguro no sabías.

Nicole Kidman y Jimmy Fallon. Aquella relación quedó al descubierto cuando, en 2015, la reconocida actriz fue invitada a The Tonight Show, el show televisivo que conduce Jimmy Fallon. Allí fue cuando la invitada le recordó al presentador que ambos tuvieron una cita, pero que no fue la mejor.

Nicole Kidman y Jimmy Fallon tuvieron una cita

Según contó la protagonista de Los otros (2001), todo comenzó cuando ella estaba soltera y un amigo le quiso presentar a Fallon. Ella aceptó, pero él nunca fue consciente de que se trataba de un asunto romántico. “Solo recuerdo que me gustabas”, expresó la actriz, ante lo que él le contestó: “¿Salí con Nicole Kidman? ¿Fue eso una cita?”. Acto seguido, ella comentó que creyó que él era gay y se lamentó: “Fue terrible. Fue horrible. Me di cuenta después de una hora y cuarto de que no tenía ningún interés en mí”.

Tom Cruise y Cher. La actriz y cantante estuvo en pareja con el actor cuando él tenía tan solo 23 años. Ambos se conocieron en 1985, en el casamiento de Madonna y Sean Penn en Malibú. En una de sus entrevistas, la intérprete de “Believe” mencionó que Cruise había sido uno de “sus mejores amantes”.

A pesar de la diferencia de edad, Tom Cruise y Cher vivieron un apasionado romance en los 80 Archivo

Carrie Fisher y Harrison Ford. Carrie Fisher tenía 19 años cuando se enamoró de un Harrison Ford de 33. En una entrevista de 2016 con Today, la actriz dijo que la relación con Ford fue sobre todo de carácter sexual y la describió como “una aventura de una noche que duró tres meses”.

Luke Skywalker (Mark Hamill), La Princesa Leia (Carrie Fisher) y Han Solo (Harrison Ford) en Star Wars lucasfilm.com

Matthew McConaughey y Janet Jackson. Tras los Grammys de 2002, testigos afirmaron haber visto en más de una ocasión al actor junto a la hermana de Michael Jackson. “Una señorita muy, muy dulce, intercambiamos buena música y se convirtió en alguien querido. Es un cielo, pero no estamos saliendo, solo somos amigos”, sostuvo él en una ocasión.

Matthew McConaughey y Janet Jackson (Foto: Pinterest)

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. Los actores salieron durante siete años. “Yo había aprendido a cuidar de mí misma, pero no pude cuidar de Robert y reuní el coraje para marcharme, rezando para que no muriera de una sobredosis”, se sinceró la protagonista de Sex and the City al hablar sobre aquella relación y la adicción del actor.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. compartieron siete años; se separaron por los problemas del actor con el alcohol Archivo

Leonardo DiCaprio y Rihanna. Los rumores comenzaron a resonar en 2015, cuando se vieron fotos de ambos saliendo de una fiesta. Pese a que nunca lo confirmaron, la revista Us Weekly publicó declaraciones que señalaban que mantenían una relación a escondidas de sus respectivas parejas.

Leonardo DiCaprio y Rihanna

Mila Kunis y Macaulay Culkin. Antes de casarse con Ashton Kutcher, Kunis compartió ocho años junto al protagonista de Mi pobre angelito (1990), una relación que parecía ir en serio, pero que llegó a su fin.

Macaulay Culkin y Mila Kunis en 2005 Christopher Polk - FilmMagic

Christian Bale y Drew Barrymore. En 2012, durante una entrevista con GQ Australia, Bale reveló que tuvo una cita con la intérprete de Los Ángeles de Charlie (2000), pero que ella le hizo ghosting. “Él fue muy bueno. Pero yo no estaba loca por los chicos, aún me quedaba mucho por hacer, tuve otras cosas en la cabeza durante muchos años... Y salir con chicos era algo secundario”, confesó la actriz tres años más tarde.

Christian Bale y Drew Barrymore tuvieron solo una cita en 2002; “Fuimos a ver un film de horror muy malo, y luego ella nunca más me llamó”, dijo el actor Archivo

Renée Zellweger y Jim Carrey. En 1999, el actor conoció a Renée Zellweger en el rodaje de Irene, yo y mi otro yo. De inmediato, comenzaron un noviazgo que avanzó tan rápido, que a los pocos meses llegó el compromiso. Sin embargo, como él dilataba casarse por tercera vez, ella le puso un ultimátum y siguieron sus vidas por separado. “Fue el gran amor de mi vida”, dijo la estrella de La Máscara más de una vez.

Jim Carrey y Renee Zellweger (Foto: Pinterest @Cathiee)

