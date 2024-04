Entre tus siestas: el puerperio también pasará

Escuchar

Autoría: Brenda Howlin. Dirección: Brenda Howlin, Flor Micha, Santiago Swi. Intérpretes: Martín Tecchi y Débora Zanolli. Voz en Off: Dalia Gutmann, Mario Howlin, Mónica Raiola. Vestuario: Den Gómez. Escenografía: Marcos Murano. Objetos: Flor Micha. Iluminación: Jéssica Tortul. Sonido y música: Juan Barone. Cancionista: Alan Gancberg. Coreografía: Flor Micha. Sala: La Carpintería (Jean Jaures 858). Funciones: domingos, a las 20. Duración: 90 minutos. Nuestra opinión: buena.

El puerperio nunca ha gozado de la misma prensa que el embarazo, como si al nacer el bebé comenzara el silencio, un tiempo oscuro de la maternidad en que la encantadora gestante pierde ese estatus para quedar recluida en las sombras dominadas por la teta omnipresente, el llanto a destajo, los pañales sucios, la indiferenciación entre días y noches y un agobio en el que el tiempo está detenido en la repetición. Nada vuelve ni será igual que antes. Pero, en algún momento -seis, ocho, diez, 12 meses-, el desorden vital encuentra el cauce de la rutina y el caos, finalmente, se disipa como un recuerdo nublado.

Poco a poco, alrededor de los últimos 15 años y antes de la explosión de la última ola feminista, comenzó a visibilizarse esta etapa para desmitificar la maternidad como un época rosada y de pura abnegación sin lugar para la queja. Empezó a brotar mucha bibliografía con esta perspectiva y también desde el humor y la mirada compasiva hacia la madre que una puede ser (como la Guía (inútil) para madres primerizas, de Ingrid Beck y Paula Rodríguez). El teatro no se quedó atrás y en 2010, por ejemplo, se estrena Postparto, de Ignacio Apolo junto con la terapeuta y escritora Laura Gutman, con escenas y monólogos de las actrices Laura Azcurra, Victoria Onetto y Silvina Bosco.

En este devenir ubicamos a Entre tus siestas, la obra de Brenda Howlin (Shamrock, Wake up Susan) estrenada el año pasado, una autora y madre interesada por el tema ya que guionó proyectos audiovisuales con esta misma referencia (AMA, No sé cómo volver, Años cortos días eternos).

El abordaje del puerperio en esta comedia da un paso adelante con respecto al pasado en cuanto toma al matrimonio de padres primerizos en primera línea. Si bien es la mamá la que “padece” los cambios sustanciales, el papá no queda afuera, es también parte de la revolución en el hogar ocasionada por el pequeño y nuevo integrante. La pareja pasa por momentos “clásicos” desde las primeras contracciones, la soledad de la madre cuando el padre se va a trabajar, los consejos de los de afuera (voces en off de Dalia Gutmann, Mónica Raiola), los celos, la baja autoestima, el desinterés por el sexo, el sueño y cansancio, la difícil tarea de volver a insertarse laboralmente y el logro de conseguir otra vez tiempo propio y libre. Para cualquiera que sea madre o padre, la identificación es inmediata: nada de este anecdotario resulta ajeno pero tampoco sorprende; podrían ser capítulos de una sitcom como Workin’moms o The letdown o piezas de stand up.

Lo interesante de Entre tus siestas es el modo elegido para contarlo por el trío de directores integrado por la autora, Santiago Swi (que dirigió otras dos obras de Howlin) y, especialmente, Flor Micha (Consagrada), por primera vez en este equipo y que por su formación en artes circenses, danza y teatro físico da su impronta a la puesta. Con solo un sillón multiuso y una larga tela, esta pareja de intérpretes (Martín Tecchi y Débora Zanolli, que vimos en Lo que el río hace, de las Marull) atraviesa distintas estadios, exprime sus posibilidades y, sobre todo en el caso de la madre, pone el acento en lo fundamental: el puerperio se cuenta con el cuerpo , sucede en esa fisicidad, en ese territorio indiferenciado y sin límites que por varios meses forman la mamá y el hijo.

También la música y el sonido construyen el clima: series de la tele (Barry es la preferida), grititos de bebé, el tema “Like a Rolling Stone” por los Rolling Stones, el famoso jingle de una marca de aceite, todo es una bola que atraviesa la vida a tropezones, tal como sale y se puede en esas circunstancias. A veces, la madre expresa sus pensamientos como si hablara sola. Esto se potencia al máximo en la escena en que la actriz canta una canción sobre los celos que siente por la libertad de su marido. Y en el cierre, cuando hace un breve monólogo a público, a modo de reflexión o epílogo, que solo subraya lo que ya estaba expuesto. Con humor optimista, Entre tus siestas es una mirada colorida y muy esperanzada sobre ese momento de la vida.