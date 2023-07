“Estuve a punto de morir”: el dramático relato de Enrique, el participante que ganó Los 8 escalones y conmovió a Guido Kaczka con su historia

escuchar

“Me estoy muriendo”, fueron las palabras de Enrique Meling en la guardia del Instituto del Quemado. Desde Moreno a Caballito, a bordo de su auto, manejó con las piernas completamente quemadas, a punto tal de observarse el hueso de la tibia en una de ellas. Lo que siguió fueron tres días de coma inducido, con un pronóstico sumamente delicado que lo tuvo al borde de la muerte. El hombre cobró popularidad hace unos días tras asistir al programa de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece), conmover a Guido Kaczka con su dura historia y llevarse el premio mayor, el cual usará para reconstruir su casa incendiada.

Enrique durante el programa Los 8 escalones de los 3 millones (Foto: Captura de video)

“Fue una experiencia muy fuerte, uno no está acostumbrado a vivir esto. Un 14 de enero mi vida cambió”, explicó Enrique en diálogo con LA NACION al rememorar el momento del incendio en el cual perdió todo.

Un llamado por WhatsApp de su vecino Fabián fue suficiente para que Enrique, quien se encontraba de compras en un almacén de su barrio, saliera disparado a su casa. Tras observar una cortina de humo imponente, decidió ser él su propio bombero para apaciguar el fuego que terminó de destruir su hogar.

Su casa, ubicada en Moreno, sufrió un incendio en donde perdió gran parte de sus pertenencias Foto: Gentileza Enrique Meling

“Agarré un balde, abrí la puerta de mi casa y empecé a tirar agua. Al tercer intento, me patiné y me metí debajo de la cama que estaba prendida fuego”, sostuvo ‘el Chino’, como lo apodan en su barrio. Por sus propios medios, en shock, logró salir de ese lugar y con la ayuda de los vecinos retiró algunas pertenencias.

“Estuve a punto de morir. Tiré agua y estaban los enchufes de luz. Por suerte el disyuntor funcionó y se cortó la energía”, precisó. A partir de ese momento, sus vecinos le aconsejaron que se siente en una silla y desde allí observó el estado de las piernas, las cuales tuvieron el primer contacto con el fuego. “Vi que estaban sucias y quise limpiarlas. Cuando hice eso, se empezó a caer como un gel que era la grasa de la piel, ahí fue que vi el hueso de la tibia”, recordó.

El duro relato de Enrique, el participante que ganó Los 8 escalones y conmocionó a Guido Kaczka con

Durante 21 días, el protagonista de esta historia permaneció internado, con serios riesgos de perder la vida debido a la gravedad de las quemaduras. “Los médicos me pasaron un trapo frío sobre la piel y me retiraron casi todo lo que tenía quemado. Ahí fue cuando me descompuse y estuve tres días en coma inducido. Les estoy completamente agradecido a todos los que me ayudaron”, sintetizó el hombre, que recibió un guiño de la vida para estar en un programa tan popular y llevarse un suculento premio económico.

Una grata experiencia en Los 8 escalones que siguió en WhatsApp

En un programa donde las historias de vida son un punto importante para emocionar a los televidentes, el programa Los 8 escalones se compone de un grupo de participantes que pujan por el premio mayor al contestar preguntas de diferentes temáticas.

Enrique, ganador de la edición del martes 4 de julio, le explicó a este medio que fue tal la camaradería que se generó con sus compañeros aleatorios de esa jornada, que decidieron mantenerse en contacto por WhatsApp. “Destaco a la producción y al grupo que me tocó. Ya armamos un chat para juntarnos el 28 de este mes”, relató contento el hombre, quien en la actualidad trabaja en una empresa de limpieza familiar.

Enrique en pleno armado de un asado en el club Los Matreros Foto: Gentileza Enrique Meling

Encargado de hacer los asados en el club de rugby llamado Los Matreros, Enrique recibió todo tipo de elogios por su participación en el ciclo de eltrece. Los mismos aplausos también se extienden por su resiliencia y cómo logró reponerse a un siniestro que pudo costarle la vida.