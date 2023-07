Tiene 24 años y cuando le contó a Guido Kaczka qué carrera estudia, lo dejó sin palabras: “Alguien tiene que hacerlo”

escuchar

El programa Los 8 escalones de los tres millones de pesos, emitido por el El Trece, trae consigo un sinfín de historias de los participantes que presencian el estudio de televisión con el sueño de llevarse el premio mayor. Para ello, deben superar un extenso cuestionario de preguntas, de diferentes temáticas, que los hará superar instancias hasta llegar a la gran final. Muchas veces, en medio de ese camino, sorprenden al conductor Guido Kaczka y a los televidentes, con todo tipo de historias.

Este formato de preguntas y respuestas hace que los concursantes apelen a su memoria y sabiduría para batir a sus contrincantes y de esta manera estar más cerca de un suculento premio económico. Antes de adentrarse en el juego, Guido Kaczka indaga sobre la vida de los participantes, quienes asisten con la idea de cumplir un sueño o satisfacer una necesidad personal con los tres millones de pesos.

La reacción de Guido Kaczka cuando una participante le dijo qué estudiaba

Al hacer esto en el programa del viernes por la noche, Guido se topó con Lucía, una de las tantas personas que concurren al programa, quien lo sorprendió con su respuesta cuando fue consultada a qué se dedica. “Estudio criminalística”, aseguró y descolocó al conductor.

Esta ciencia forense, que se encarga de emplear métodos para el examen del material sensible en la escena de un crimen, fue el puntapié para que Guido tenga un breve ida y vuelta para contarle su parecer. “Me encargo de buscar los pequeños indicios”, explicó la joven de 24 años.

Tras ello, Guido tomó la palabra y aseguró: “Ah, vos vas a la escena del crimen. Ni en las películas me banco esa historia, pero bueno, alguien tiene que hacer eso y Lucía lo hace con su vocación”, dijo el conductor, quien, de inmediato, elaboró la pregunta de rigor y la participante contestó de manera incorrecta.

Ganó Los 8 escalones, está embarazada y emocionó al contar la difícil vivencia que atravesó

Durante la emisión de este programa, los participantes suelen contar su difícil situación de vida y cómo utilizarán el premio económico en busca de sus sueños. Con un mensaje que llegó directo al corazón del público y de los jurados, Cinthia, de 35 años, ganó el premio mayor, pero antes contó su historia marcada por el sufrimiento y la superación.

“Cinthia, que tiene pocos años, pero mucha historia. Y ahora se viene el bebé”, comenzó Guido, al presentar a la participante. Al adentrarse en su experiencia de vida, Cinthia explicó: “Hace dos años tuve que dejar de trabajar porque empecé con quimioterapia. Tuve cáncer de mama”.

El emotivo intercambio entre Cinthia y Carmen Barbieri en Los 8 escalones

A raíz de esto, Carmen Barbieri, jurado del programa, tomó la palabra: “Cinthia bien como te bancaste parada. ¿Te sentís bien? Estás emocionada”. Acto seguido, visiblemente acongojada, la participante aseguró: “No imaginé nunca que iba a ser mamá. Eso es lo que me conmueve”.

Y, cerró Cinthia, quien conmovió a todos en el estudio: “Hice ocho sesiones de quimio. Después tenían que operarme; me empezaron a dar medicación cada 21 días y entre medio de medicación y medicación, me siento mal. Yo pensé que era de la enfermedad y me hice los estudios y me dio que estaba embarazada”.

