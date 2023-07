Fue a hacerse las uñas, quiso pagar con la Tarjeta Alimentar y desató la indignación del manicuro

escuchar

Eric Scheifler, un manicurista profesional que trabaja en la ciudad entrerriana de Concordia, se volvió viral gracias a un video que subió a TikTok. Allí, cuenta con bastante detalle el disgusto que le produjo el hecho de que una clienta, luego de hacerse las uñas, le quisiera pagar sus servicios con una Tarjeta Alimentar, el beneficio que otorga el gobierno para que padres o madres de hijos menores de 14 años puedan comprar comida para ellos. “Estoy indignado. La plata de nuestros impuestos la usa para hacerse las uñas”, se quejó el joven en su video.

Luego de que el caso se viralizara, la joven que intentó pagar con la tarjeta que es para alimentos volvió a comunicarse con el manicurista para insultarlo y amenazarlo.

Quiso pagar las uñas con la Tarjeta Alimentar y despertó la polémica en las redes

“Storytime de cuando me quisieron pagar con la Tarjeta Alimentar”, arranca con su video Eric, en un relato que dura exactamente tres minutos y que, a cuatro días de haber sido publicado, fue visto por más de 180.000 usuarios y recibió todo tipo de comentarios, muchos de sorpresa por lo insólito del caso.

El joven manicurista comienza su relato explicando, para algún usuario que no lo sepa, lo que es la Tarjeta Alimentar. “Es una tarjeta que sería como un plan social donde te dan dinero para que compres los alimentos de tus hijos”, desarrolla el joven. En efecto, el Estado nacional otorga ese beneficio para que padres o madres con hijos de hasta 14 años de edad que reciben la AUH “accedan a la canasta básica alimentaria”, según dice la página oficial del Gobierno. Y se subraya que, tal como su nombre indica, es para alimentos: “Permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas”.

Eric Scheifler es manicurista y contó que una cliente le quiso pagar un trabajo de uñas esculpidas con la Tarjeta Alimentar TikTok / ericscheifler

También se aplica a embarazadas a partir de los tres meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH y madres con siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.

“Es exclusivamente para comprar alimentos”, refuerza la idea en el video Eric, de 21 años, que comenzó a dedicarse a las uñas hace cinco años como un hobby. Luego, ya como profesional, y gracias a su colega porteña Nadia, empezó a trabajar, en respectivos viajes a Buenos Aires, las uñas de celebridades como Wanda Nara, Pampita, o Mica Tinelli, entre otras.

A la vez, el joven se fue convirtiendo en un verdadero influencer a través de sus redes sociales, donde suele difundir con humor su arte en su especialidad en uñas esculpidas. Y también narra cosas que le pasan en su oficio, como el de la chica que pagó con la Tarjeta Alimentar.

Lo primero que contó Eric en el video fue que la muchacha que quería hacerse las uñas consultó el precio por el chat de la casa de uñas (de manera muy insólita, con la utilización de emojis) y luego hizo la pregunta sobre si aceptaban tarjetas, a lo cual la secretaria del manicurista le respondió que sí, pero que con un recargo.

La Tarjeta Alimentar es una medida del Gobierno para que padres o madres que reciben la AUH puedan acceder a los productos de la canasta básica alimentaria

Tarjeta denegada

El joven narró luego que la chica, de poco más de 20 años, fue a su local y se hizo las uñas. Entonces, en el video de TikTok, el joven continúa con su relato: “(La chica) me va a pagar y le digo: ‘Pero con recargo, por la tarjeta’. Me da la tarjeta, la paso por el posnet. Denegada. La paso de nuevo. Rechazada. La miro y era la Tarjeta Alimentar”.

“¿Cómo me vas a venir a pagar las uñas con la tarjeta en la que te están dando plata para tus hijos, que se supone que no tenés dinero para comprarles de comer? Obviamente, la tarjeta me da rechazada porque yo no vendo alimentos, gente”, reflexiona el joven en su video.

En diálogo con LA NACION, Eric Scheifler contó más detalles del caso. “Esto ocurrió en mi ciudad, Concordia, el pasado 21 de junio. En el momento en que no le acepto la tarjeta ella me dice que había pagado la peluquería y que se la habían aceptado. Dejo en duda si es cierto o no”, dijo el manicurista.

Además de trabajar en Concordia, Eric visita Buenos Aires de vez en cuando para trabajar en las uñas de celebridades, como Wanda Nara (foto), Pampita Ardohaín o Jujuy Giménez Ig / @ericnails2019

En el video, el muchacho cuenta cómo continuó la situación: “‘¿Y cómo te puedo pagar? Porque no tengo otra cosa para pagarte’, me dice. ‘No -le digo-. Llamá a alguien, pedile a alguien que te traiga el dinero o dejame tu celular, tu documento y andá a buscar la plata’. Porque si no, no me paga más”.

“Llamó a alguien, tuvo que quedarse acá en el sillón esperando, yo tuve que quedarme sentado, al p..., en mi horario de comer. En ningún momento se disculpó, (tenía) la peor de las ondas. Se había hasta enojado porque no le cobraban con la Tarjeta Alimentar”, añadió Eric en su posteo de TikTok.

En diálogo con este medio, Eric subrayó que, tras 20 minutos de espera, vino un hombre y le pagó. “Le intenté explicar a ella por qué no se la podía aceptar, pero estaba enojada porque supuestamente ella la usaba para todo y nadie se la rechazaba. Cuando me dio el dinero me dijo: ‘Acá tenes’. Y se fue sin despedirse”.

En la conclusión de su video, el manicurista realizó una última reflexión y realizó una consulta a sus casi 700.000 seguidores. “Quedé indignado, porque tras que esa plata es de nuestros impuestos, la usa para hacerse las uñas, y no para darle de comer a los hijos. ¿Qué hubiesen hecho en mi lugar? Yo estaba nulo, no lo podía creer. Ahora se los cuento, pero en el momento... ay, Dios, pero bueno”.

Insultos y amenazas

En la gran cantidad de comentarios que recibió el posteo de Eric, muchos expusieron historias similares de personas que quisieron comprar con la Tarjeta Alimentar productos que no eran alimentos y muchos estuvieron de acuerdo con la actitud que tuvo el manicurista en este caso.

Luego de que se viralizara el caso, la clienta que quiso usar la Tarjeta Alimentar para hacerse las uñas insultó a Eric, el manicurista Ig / Eric Scherifler

“Yo soy cajera, y más de una vez querían comprar alcohol y cosas así y se enojaban cuándo les decías que no le podías recibir así”, escribió una usuaria; “¡No te puedo creer! Dios mío, mirá para lo que usan la tarjeta”, comentó otra; “Si pasa, pasa”, reflexionó un tercero.

Pero la historia de la chica que intento pagar las uñas esculpidas con la Tarjeta o el Programa Alimentar no terminó ahí. Luego de que el hecho se hiciera viral, la joven volvió a comunicarse con Eric a través del chat de Instagram. “Cuando subo esta historia sin nombrarla a TikTok se viraliza rápidamente y recibo mensajes de ella con insultos por haber contado la situación”, dijo el manicurista a LA NACION.

“En los mensajes decía que la había escrachado, que todo el mundo se iba a enterar que era ella porque siempre pagaba con esa tarjeta y cerró con un mensaje amenazador diciendo: ‘Vas a ver, nene, te metiste con la persona equivocada’”, relató Eric.

Sobre el final, el manicurista cuenta qué le contestó a la joven: “Mi respuesta fue que se quedara tranquila, que nadie iba a saber quién era ella, ya que no es la única que cobra Alimentar”. Más tarde, el joven procedió a bloquear a su particular clienta.