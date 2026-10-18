Evangelina Anderson compartió un emotivo video con sus hijos por el Día de la Madre: “Y así empezó a sonar mi vida desde que los tengo”

Evangelina Anderson compartió con sus seguidores de Instagram un reel muy especial por el Día de la Madre. El posteo muestra diferentes momentos de sus hijas e hijo, tanto en Argentina como cuando vivían en Alemania. Al mismo tiempo, la modelo escribió un sentido mensaje de lo que significa cumplir con el rol de ser mamá.

Al igual que años anteriores, Anderson abrió su intimidad a la gente que la sigue e hizo una recopilación de fotos y recortes audiovisuales en los que solo se ve a ella con sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma Demichelis, fruto de su exmatrimonio con Martín Demichelis. “Y así empezó a sonar mi vida desde que los tengo”, escribió. Además, etiquetó las cuentas de sus tres hijos.

El posteo de Eva Anderson por el Día de la Madre y la reacción de su hijo Bastian (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

En el video aparecen escenas de los pequeños de camino a la escuela cuando vivían en Europa, la llegada de Emma (la más pequeña de la familia), el entrenamiento de Bastian y los partidos que disputó bajo la camiseta de River Plate y las vacaciones en la playa, entre otros recuerdos.

Anderson musicalizó el video con la canción “Desde que te tengo” de Carín León. Ese posteo rápidamente ganó repercusión entre los usuarios, que no tardaron en manifestar en la sección de comentarios sus saludos por este día especial.

Uno de los mensajes más importantes fue el de Bastian, que mencionó: “Te amamos, hermosa”, a la vez que dejó un emoji de corazón. Por su parte, Anderson respondió: “Te amo con toda mi alma”. Incluso, el joven hizo un posteo en las historias de Instagram con una foto retro de su mamá: “Feliz día a la más hermosa”.

El posteo de Bastian Demichelis dedicado a su mamá, Evangelina Anderson (Fuente: Instagram/@bastian.demichelis)

De este modo, Evangelina Anderson enseñó qué es lo más importante en su vida. A menudo suele hacer referencia a los días con sus hijos, desde el acompañamiento escolar hasta sus proyectos personales. Meses atrás dejó en claro cuál es su propósito para con ellos y su reflexión fue celebrada por sus seguidores: “Le pido al cielo que me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás. Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”.